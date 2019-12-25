2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşlarını etkileyecek asgari ücret 4. toplantısı ne zaman yapılacak? İşçi federasyonları, işveren ve hükümet arasında yapılan asgari ücret görüşmelerinde son viraja girildi. 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Yapılan son toplantıda TÜİK tarafından bir işçinin asgari geçim tutarı açıklanmıştı. Yapılan hesaplamalara göre; ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL asgari geçim tutarı olduğu belirlenmişti. İşte, milyonlarca kişinin yanıtını aradığı 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı…