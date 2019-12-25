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2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşlarını etkileyecek asgari ücret 4. toplantısı ne zaman yapılacak? İşçi federasyonları, işveren ve hükümet arasında yapılan asgari ücret görüşmelerinde son viraja girildi. 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Yapılan son toplantıda TÜİK tarafından bir işçinin asgari geçim tutarı açıklanmıştı. Yapılan hesaplamalara göre; ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL asgari geçim tutarı olduğu belirlenmişti. İşte, milyonlarca kişinin yanıtını aradığı 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 23:22
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2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman? 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2020 asgari ücret toplantısı için gözler yapılacak son toplantıya çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli çalışan asgari ücret zamları için belirlenecek rakamı bekliyor. Sendikalar bekledikleri asgari ücret taleplerini dile getiriyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptığı ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2.578 TL'den geri adım atmayacaklarını ifade etmişti. Son yapılan asgari ücret toplantısında TÜİK tarafından bir işçinin asgari geçim tutarı açıklanmıştı. Bir işçinin asgari geçim tutarı ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıklanmıştı. Peki, 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

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2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

2020 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda başladı.

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2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

Görüşmelerin 2'incisi Türk-İş'te, 3'üncü ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının yarın saat 14.00'te bakanlıkta yapılacağını bildirdi. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

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2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.

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2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

8.5 ORANINDA ARTIŞ YAPILIRSA…

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.