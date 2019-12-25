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25.12.2019

Vatandaşları yakından ilgilendiriyor! 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren faaliyete geçiyor

Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşı bekleyen yenilikler 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle hizmete giriyor. Onlardan biri olan 'Ahilik Fonu' zor durumda olan esnafa can suyu olacak. Yeni hizmete girecek uygulamaların dışında 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona erecek uygulamalarda var. İşte onlardan bazıları, İmar Barışı yapı-kayıt belgelerinde ödemeleri için son tarih... Bağ-Kur ve SGK borcu olanların ödeme yapmaları için son gün... Hurda teşvikinden faydalanabilmek için süre 31 Aralık'ta doluyor. YTL banknotlar yürürlükten tamamen kaldırılıyor.

Yılın son günlerine girildi. 1 Ocak itibarıyla yeni bir yıla 'merhaba' diyeceğiz. 2019 yılı birçok kampanyanın, ödemenin ve fırsatın da son günü olacak. İmar Barışı ödemelerinde, SGK prim ödemesine, tapu harcından, KDV indirimine kadar birçok fırsat 31 Aralık mesai bitimiyle sona erecek.

Prim ödemeleri asgari ücret zammı ile artacak, tapu harcı ve KDV indirimi süresi dolacak. Tapu harcı ve KDV indirimi ile 500 bin TL'lik evde 52 bin TL civarında bir para vatandaşın cebinde kalıyor. İmar barışı ödemesinin yapılmaması durumunda da bir kerelik sağlanan hak kaybedilecek. Ayrıca vatandaşlar yılın son günlerinde çeyiz parası, doğum ücreti, rapor ödemesi, emzirme ücreti, cenaze parası gibi birçok ödemeyi de alabilir. Birçok ödenek 1 Ocak'tan itibaren silinecek ve haklar Hazine'ye devredilecek. 31 Aralık 2019 tarihiyle sona erecek o uygulamaları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında hatırlattı.

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