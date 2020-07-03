SGK Bağ-Kur emekli maaşları belli oldu! İşte memur ve emeklilerin zam oranı

2020 Temmuz ayı itibariyle SGK ve Bağ-Kur işçi, memur emeklisi maaş zamları belli oldu. Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Memurlar enflasyon zammı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran enflasyon rakamlarına çevirdi. 2020 Temmuz ayı itibariyle en düşük (işçi, memur) emekli maaşı ve en yüksek SGK, Bağ-Kur (işçi, memur) emekli maaşları açıklanacak. İşte 2020 yılında ödenecek olan işsizlik maaşları, ve en düşük, en yüksek SGK, Bağ-Kur maaşları ve maaş zamları...