SGK Bağ-Kur emekli maaşları belli oldu! İşte memur ve emeklilerin zam oranı Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında zam oranının ne kadar olacağını merak ediyordu. 2020 yılı SGK, Bağ-Kur emekli, (işçi, memur) maaşları açıklandı. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 03.07.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 11:27
2020 Temmuz ayı itibariyle SGK ve Bağ-Kur işçi, memur emeklisi maaş zamları belli oldu. Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Memurlar enflasyon zammı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran enflasyon rakamlarına çevirdi. 2020 Temmuz ayı itibariyle en düşük (işçi, memur) emekli maaşı ve en yüksek SGK, Bağ-Kur (işçi, memur) emekli maaşları açıklanacak. İşte 2020 yılında ödenecek olan işsizlik maaşları, ve en düşük, en yüksek SGK, Bağ-Kur maaşları ve maaş zamları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI
Memur ve emeklilerin maaş zam oranları belli oldu: Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu. Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %6,17, aylık %0,69 arttı.
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TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.
Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,74 artış gösterdi.