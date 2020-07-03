Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?

Son dakika... Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı? TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, memur, emekli memur, SSK ve Bağkur emekli maaşlarında yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan zam asgari ücretlileri de heyecanlandırdı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar? İşte merak edilenler...