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Haberler Galeri Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?

Son dakika... Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı? TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, memur, emekli memur, SSK ve Bağkur emekli maaşlarında yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan zam asgari ücretlileri de heyecanlandırdı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 11:04
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Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?

Son dakika... Asgari ücrete zam gelecek mi? TÜİK haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. İlk 6 aylık enflasyon oranlarına göre, memur ve emeklilerin maaşlarında artış olacak. Bu gelişmelerin ardından asgari ücretli çalışan vatandaşlar, asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'de derledik. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar? İşte ceaplar...

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Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

2020 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.

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Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

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Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

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Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?

Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL