Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...

En yüksek promosyon veren bankalar listesi sık sık araştırılıyor. Emekli maaşı zammı için geri sayım başlarken, Başkan Erdoğan'ın 16 milyona yakın kişiye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi verileceği duyurusu büyük bir heyecan yarattı. Bu gelişme, emekliler için promosyon kampanyalarının da hareketlenmesine neden oldu. Birçok banka, emekli maaşı alan müşterilerine cazip promosyonlar sunmaya başladı. İşte, güncel emekli promosyon ödemeleri...