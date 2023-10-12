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Haberler Galeri Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...

Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...

En yüksek promosyon veren bankalar listesi sık sık araştırılıyor. Emekli maaşı zammı için geri sayım başlarken, Başkan Erdoğan'ın 16 milyona yakın kişiye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi verileceği duyurusu büyük bir heyecan yarattı. Bu gelişme, emekliler için promosyon kampanyalarının da hareketlenmesine neden oldu. Birçok banka, emekli maaşı alan müşterilerine cazip promosyonlar sunmaya başladı. İşte, güncel emekli promosyon ödemeleri...

Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:43
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Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...

Emekli, dul ve yetimler için merakla beklenen bayram ikramiyesi müjdesi açıklandı! Başkan Erdoğan'ın 5 bin TL'lik Cumhuriyet ikramiyesi duyurusu sonrası bankalar, promosyon yarışına girdi. İşte, Ekim 2023 en yüksek promosyon veren bankalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...

İYİLEŞTİRME DE YÜKSELTECEK

Promosyon kampanyaları hareketlenirken, hazırlığı yapılan zamlar da bazı emeklilerin ödemesini artıracak. İyileştirme ve Ocak zammıyla pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek.

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Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...

Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.

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Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...

BANKA BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ

* AKBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400, toplamda 2.000 lira chip para veriyor.

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Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...

DENİZBANK: Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.