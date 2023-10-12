12 Ekim 2023, Perşembe
TL'sini bankaya yatıran yaşadı! 200.000 liranın 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Ekim 2023 Güncel mevduat faizi hesaplaması...
En yüksek faiz veren bankalar listesi yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılyıor. Tasarruf sahiplerinin merakla beklediği haber geldi. Bankaların faiz oranları yayınlandı! Birçok kişi gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak ve gelirlerini daha da artırmak amacıyla paralarını bankalara mevduat olarak yatırıyor. İşte, 200.000 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi...
Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:54
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