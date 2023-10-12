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Haberler Galeri TL'sini bankaya yatıran yaşadı! 200.000 liranın 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Ekim 2023 Güncel mevduat faizi hesaplaması...

TL'sini bankaya yatıran yaşadı! 200.000 liranın 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Ekim 2023 Güncel mevduat faizi hesaplaması...

En yüksek faiz veren bankalar listesi yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılyıor. Tasarruf sahiplerinin merakla beklediği haber geldi. Bankaların faiz oranları yayınlandı! Birçok kişi gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak ve gelirlerini daha da artırmak amacıyla paralarını bankalara mevduat olarak yatırıyor. İşte, 200.000 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi...

Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:54
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TL’sini bankaya yatıran yaşadı! 200.000 liranın 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Ekim 2023 Güncel mevduat faizi hesaplaması...

Bankaya Yatırılan 200.000 liranın faiz getirisi belli oldu! Paranız çifter çifter artacak! Nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları büyük önem taşıyor. İşte, Ekim 2023 mevduat faizi hesaplaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TL’sini bankaya yatıran yaşadı! 200.000 liranın 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Ekim 2023 Güncel mevduat faizi hesaplaması...

MEVDUAT HESABI, VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

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TL’sini bankaya yatıran yaşadı! 200.000 liranın 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Ekim 2023 Güncel mevduat faizi hesaplaması...

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir...

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TL’sini bankaya yatıran yaşadı! 200.000 liranın 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Ekim 2023 Güncel mevduat faizi hesaplaması...

200 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ...

Akbank Vadeli Mevduat:

Vade Sonu Net Bakiye: 206.663 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Net Kazanç: 6.663 TL

Odeabank Yeni Vadeli Mevduat:

Vade Sonu Net Bakiye: 207.163 TL
Yıllık Faiz Oranı: %43,00
Net Kazanç: 7.163 TL

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TL’sini bankaya yatıran yaşadı! 200.000 liranın 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Ekim 2023 Güncel mevduat faizi hesaplaması...

Alternatifbank VOV Hesap:

Vade Sonu Net Bakiye: 206.663 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Net Kazanç: 6.663 TL