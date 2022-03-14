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Sağlık çalışanlarına müjde! Maaşlar artıyor! 2022 uzman doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar olacak?

Sağlık çalışanlarına maaş düzenlemesi geliyor. 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına müjdeli haberi duyurdu. Bu gelişmelerin ardından maaş düzenlemesinin ayrıntıları merak edilmeye başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sağlık çalışanlarına maaş düzenlemesi nedir? 2022 uzman doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2022 15:37
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Sağlık çalışanlarına müjde! Maaşlar artıyor! 2022 uzman doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar olacak?

Sağlık çalışanlarına nasıl maaş düzenlemesi yapılaak? 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde doktorlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyileştirme sağlayacaklarını duyurarak müjdeli haberi açıkladı. Peki, sağlık çalışanlarına maaş düzenlemesi nedir? 2022 uzman doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık çalışanlarına müjde! Maaşlar artıyor! 2022 uzman doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar olacak?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MAAŞ DÜZENLEMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına maaş düzenlemesi ve mali haklarında yapılacak iyileştirmelerle ilgili şunları söyledi:

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Sağlık çalışanlarına müjde! Maaşlar artıyor! 2022 uzman doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar olacak?

"İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek düzenlemeyle ilgilidir. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

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Sağlık çalışanlarına müjde! Maaşlar artıyor! 2022 uzman doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar olacak?

İkinci müjde olarak; Sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlemler için ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun izni dahilinde olacaktır. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.

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Sağlık çalışanlarına müjde! Maaşlar artıyor! 2022 uzman doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar olacak?

Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret sistemleri ile ilgilidir. Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerde artış yapılacaktır.