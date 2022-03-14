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Sağlık çalışanlarına müjde! Maaşlar artıyor! 2022 uzman doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar olacak?
Sağlık çalışanlarına maaş düzenlemesi geliyor. 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına müjdeli haberi duyurdu. Bu gelişmelerin ardından maaş düzenlemesinin ayrıntıları merak edilmeye başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sağlık çalışanlarına maaş düzenlemesi nedir? 2022 uzman doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...