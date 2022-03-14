14 Mart 2022, Pazartesi
Türkiye’de 2. olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçuşları başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna yapılan ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın inşa çalışmaları devam ediyor. 4,5 sene süren ve 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alana deniz dolgusunun akabinde yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ile çay yaprağı giriş takı da sona erdi. Nisan ayında test uçuşları başlayacak havalimanı için Pazar Kaymakamlığı tarafından sanal ortam üzerinden hazırlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptığı anlara ve özel anonslara yer verildi.
Giriş Tarihi: 14.03.2022 09:55
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