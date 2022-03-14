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Türkiye’de 2. olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçuşları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna yapılan ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın inşa çalışmaları devam ediyor. 4,5 sene süren ve 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alana deniz dolgusunun akabinde yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ile çay yaprağı giriş takı da sona erdi. Nisan ayında test uçuşları başlayacak havalimanı için Pazar Kaymakamlığı tarafından sanal ortam üzerinden hazırlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptığı anlara ve özel anonslara yer verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.03.2022 09:55
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Türkiye’de 2. olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçuşları başlıyor

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Deniz dolgusu üzerine hazırlanan projede, mendireğin iç alanı hemen hemen 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4,5 senede bitirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’de 2. olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçuşları başlıyor

UYDU FOTOĞRAFLARINDA ADIM ADIM DEĞİŞİM

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi. Ülkenin yüz ölçümü 2,8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı. Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.

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Türkiye’de 2. olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçuşları başlıyor

TEST UÇUŞLARI NİSANDA BAŞLIYOR

Havalimanı projesinde üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı. Projede 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265x24 metre 3 taksi yolu, 300x120 metre ve 120x120 metre 2 apron inşa edildi. Üstyapı inşaatında yüzde 90'a ulaşılan havalimanında nisan ayında deneme uçuşları başlayacak.

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Türkiye’de 2. olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçuşları başlıyor

İLK UÇAK SANAL ORTAMDA İNİŞ YAPTI

Pazar Kaymakamlığı'nca ise sanal ortamda hazırlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi. Kaptan pilot, anonslarında, "Uçağımız birazdan Rize'ye gitmek üzere havalanacaktır. Yolculuğumuzu saat 14.30'da Pazar ilçesindeki Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaparak 15 derecedeki sıcaklıktaki yağmurlu deniz manzarasında bitirmeyi planlıyoruz. Bazı türkülerde ters akması istenen Ordu'nun hırçın dereleri bile sizlerin Rize-Artvin Havalimanı'na varmasına engel olamayacaktır. Şimdi ise emektar Trabzon Havalimanı'nı aşıp Rize il sınırlarına giriş yapacağız. Trabzon ekmeği alamadık diye üzülmeyin zira Rize çayı içmenin en güzel yanının, meşhur Rize simidi yemek olduğunu siz değerli yolcularımıza hatırlatmak isteriz" dedi.

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Türkiye’de 2. olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçuşları başlıyor

"İLK UÇUŞLARI HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Rizeliler de havalimanı projesinin bir an önce tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Enes Sarıçiçek, "Ayda en az bir kere İstanbul'a gidip gelen insanlarız. Bize büyük bir kolaylık sağlayacak. Hemen yanımızda olması mesafeleri kısaltacak. Turizm açısından memleketimize katkısı olacak. İlk uçuşları heyecanla bekliyoruz. Keşke bizi de alsalar, bu heyecana ortak olsak" diye konuştu.