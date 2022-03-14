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Başkan Erdoğan sağlıkta yeni müjdeleri tek tek açıkladı! Sağlık çalışanlarına ücret düzenlemesi, maaşlar artacak, döner sermaye… İşte sağlıkçılara 5 müjde

A Haber
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Giriş: 14.03.2022 14:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına müjdeleri açıkladı. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndaki 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği'nde sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaştı. İşte Başkan Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına açıkladığı 5 müjde...
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