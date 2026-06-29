Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Rusya'da akaryakıt krizi büyüyor. Başkent Moskova dahil birçok kentte akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede yakıt sıkıntısı yaşandığını kamuoyu önünde kabul etti.

MOSKOVA'DA AKARYAKIT KUYRUKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Rusya'nın geniş petrol rezervlerine rağmen akaryakıt krizi, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir boyuta ulaştı. Başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelindeki birçok akaryakıt istasyonunda uzun araç kuyrukları oluştu.

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, "Zaten bunu hissetmemek mümkün de değil, artık başkent Moskova'da dahi akaryakıt istasyonlarında hemen hemen istisnasız olarak tüm istasyonlarda kuyruklar oluştuğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.