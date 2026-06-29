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Rusya'da akaryakıt krizi: Dizel ihracatı tamamen yasaklanabilir | İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu

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Rusya'da akaryakıt krizi yeni bir aşamaya geçti. Moskova dahil birçok kentte akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede yakıt sıkıntısı yaşandığını kamuoyu önünde kabul etti. Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırılarının üretimi etkilemesinin ardından hükümetin dizel ihracatını tamamen yasaklamayı değerlendirdiği belirtildi.

Rusya'da akaryakıt krizi: Dizel ihracatı tamamen yasaklanabilir | İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu 1

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Rusya'da akaryakıt krizi büyüyor. Başkent Moskova dahil birçok kentte akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede yakıt sıkıntısı yaşandığını kamuoyu önünde kabul etti.

AKARYAKIT KRİZİ RUSYA'YI VURDU: İSTASYONLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırılarının üretimi olumsuz etkilediği değerlendirilirken, hükümetin dizel ihracatını tamamen yasaklamayı gündemine aldığı belirtiliyor.

Rusya'da akaryakıt krizi: Dizel ihracatı tamamen yasaklanabilir | İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu 2

MOSKOVA'DA AKARYAKIT KUYRUKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Rusya'nın geniş petrol rezervlerine rağmen akaryakıt krizi, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir boyuta ulaştı. Başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelindeki birçok akaryakıt istasyonunda uzun araç kuyrukları oluştu.

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, "Zaten bunu hissetmemek mümkün de değil, artık başkent Moskova'da dahi akaryakıt istasyonlarında hemen hemen istisnasız olarak tüm istasyonlarda kuyruklar oluştuğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'da akaryakıt krizi: Dizel ihracatı tamamen yasaklanabilir | İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu 3

Hükümetin uzun süre sorunu kabul etmediğini belirten Kişiyev, "Vatandaşları paniğe kapılmamaya çağırsalar da oluşan bu kuyruklar sonunda Rusya lideri Putin'i de ülkede akaryakıt krizi yaşandığını kamuoyu önünde kabul etmek zorunda bıraktı" sözleriyle yaşanan tabloyu değerlendirdi.

Rusya'da akaryakıt krizi: Dizel ihracatı tamamen yasaklanabilir | İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu 4

UKRAYNA SALDIRILARI ÜRETİMİ ETKİLEDİ

Krizin temel nedenleri arasında Ukrayna'nın son aylarda Rus rafinerilerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar gösteriliyor. Saldırıların ardından ülkedeki benzin üretiminin yaklaşık yüzde 50 oranında düştüğü tahmin ediliyor.

Rusya'da akaryakıt krizi: Dizel ihracatı tamamen yasaklanabilir | İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu 5

Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İnsanların ihtiyaç duydukları yakıt türüne her zaman ulaşamadıklarını, özellikle de tarım sektörü çalışanları ve çiftçilerin zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını" belirterek ülkenin yakıt rezervlerinin kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Putin ayrıca, iç piyasadaki tüketicilerin çıkarları doğrultusunda benzin ve jet yakıtı ihracatına geçici yasak getirildiğini hatırlattı.

Rusya'da akaryakıt krizi: Dizel ihracatı tamamen yasaklanabilir | İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu 6

DİZEL İHRACATINA TAM YASAK GÜNDEMDE

Krizin derinleşmesi halinde yeni adımların da masada olduğu belirtiliyor. Putin, "Dizel yakıtı ihracatının da tamamen yasaklanmasının gerekli olup olmadığının değerlendirildiğini" dile getirdi.

Öte yandan Ukrayna'nın cephe hattından yüzlerce kilometre uzaklıktaki Slaviansk ve Yaroslavl gibi kritik rafinerileri hedef alması, Rusya'nın hava savunma sistemlerinin etkinliğine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Rusya'da akaryakıt krizi: Dizel ihracatı tamamen yasaklanabilir | İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu 7

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, "Bunun sebebi aslında çok açık zira Rus hava savunma sistemleri oldukça yetersiz, bu sistemlerin çoğu cephe bölgesinde konuşlandırılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kişiyev, "Rus oligarklar artık Moskova'nın güvenliğini korumayı bırakıp sadece kendi kritik tesislerini savunma gereğine vurgu yapıyorlar, şirketler ve iş insanları bağımsız olarak hava savunma sistemleri alıp tesislerine konuşlandırmaya başladı" sözleriyle ülkede yaşanan son gelişmeleri aktardı.

Rusya'da akaryakıt krizi: Dizel ihracatı tamamen yasaklanabilir | İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu 8

YAKIT SATIŞINA YENİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Alınan tedbirler kapsamında bidonlara yakıt satışı da yasaklandı. Vali Kobzev, halkın temel ihtiyaçlarıyla doğrudan bağlantılı olmayan kuruluşlara uzaktan çalışma sistemine geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Rusya İçişleri Bakanlığı ile Rusya Ulusal Muhafızlarının akaryakıt satış noktalarında devriye görevlendireceğini belirten Kobzev, ekiplerin kuyruklarda kamu düzenini sağlayacağını ve alınan tedbirlere aykırı yakıt satışlarını engelleyeceğini bildirdi.

Rusya'da akaryakıt krizi: Dizel ihracatı tamamen yasaklanabilir | İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu 9
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