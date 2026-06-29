Rusya'da akaryakıt krizi: Dizel ihracatı tamamen yasaklanabilir | İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu
Rusya'da akaryakıt krizi yeni bir aşamaya geçti. Moskova dahil birçok kentte akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede yakıt sıkıntısı yaşandığını kamuoyu önünde kabul etti. Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırılarının üretimi etkilemesinin ardından hükümetin dizel ihracatını tamamen yasaklamayı değerlendirdiği belirtildi.
Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Rusya'da akaryakıt krizi büyüyor. Başkent Moskova dahil birçok kentte akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede yakıt sıkıntısı yaşandığını kamuoyu önünde kabul etti.
Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırılarının üretimi olumsuz etkilediği değerlendirilirken, hükümetin dizel ihracatını tamamen yasaklamayı gündemine aldığı belirtiliyor.
MOSKOVA'DA AKARYAKIT KUYRUKLARI DİKKAT ÇEKTİ
Rusya'nın geniş petrol rezervlerine rağmen akaryakıt krizi, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir boyuta ulaştı. Başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelindeki birçok akaryakıt istasyonunda uzun araç kuyrukları oluştu.
A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, "Zaten bunu hissetmemek mümkün de değil, artık başkent Moskova'da dahi akaryakıt istasyonlarında hemen hemen istisnasız olarak tüm istasyonlarda kuyruklar oluştuğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Hükümetin uzun süre sorunu kabul etmediğini belirten Kişiyev, "Vatandaşları paniğe kapılmamaya çağırsalar da oluşan bu kuyruklar sonunda Rusya lideri Putin'i de ülkede akaryakıt krizi yaşandığını kamuoyu önünde kabul etmek zorunda bıraktı" sözleriyle yaşanan tabloyu değerlendirdi.
UKRAYNA SALDIRILARI ÜRETİMİ ETKİLEDİ
Krizin temel nedenleri arasında Ukrayna'nın son aylarda Rus rafinerilerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar gösteriliyor. Saldırıların ardından ülkedeki benzin üretiminin yaklaşık yüzde 50 oranında düştüğü tahmin ediliyor.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İnsanların ihtiyaç duydukları yakıt türüne her zaman ulaşamadıklarını, özellikle de tarım sektörü çalışanları ve çiftçilerin zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını" belirterek ülkenin yakıt rezervlerinin kullanılmaya başlandığını açıkladı.
Putin ayrıca, iç piyasadaki tüketicilerin çıkarları doğrultusunda benzin ve jet yakıtı ihracatına geçici yasak getirildiğini hatırlattı.