Rekabet Kurulu deprem sonrası fırsatçılık yapan 46 firmayı mercek altına aldı

EKMEK ÜZERİNDEN OYUNA GEÇİT YOK

Deprem bölgesindeki soruşturmaların yanı sıra kurumun son dönemde birçok önemli çalışmaya imza attığına da vurgu yapan Küle, "Un, maya, yumurta sektörlerini inceleyip ekmek üzerinden oynanan oyunları cezalandırdık. İlaç devlerinin aralarında anlaşıp, hastalara pahalı ilacı dayatmasının önüne geçerek, kamu bütçesini bu ekonomik yükten kurtardık. Gözlük ve gözlük camı pazarındaki dev oyuncuyu (Essilor) verdiği taahhütlere uymadığı için 492 milyon TL para cezası ile cezalandırdık. Kozmetik sektöründeki raf fiyatını belirleyenleri tek tek tespit ettik, ceza verdik. Otobüs biletlerinin farklı platformlarda satılabilmesini sağladık. Antalya Limanı'ndaki aşırı fiyata 'dur' denildi. İşgücünün serbestçe dolaşımının önündeki centilmenlik anlaşmalarını tespit edip, cezalandırdık. Çalışanların serbestçe iş değiştirebilmelerini ve bireysel refahlarının artmasını sağladık" dedi. Google soruşturmasıyla yerel arama sitelerinin önünü açtıklarını anlatan Küle, şöyle konuştu: "Birleşme devralmalarda teknoloji şirketlerin ciro eşiklerini kaldırarak, öldürücü devralmaların önüne geçtik. Twitter devralması da bu kapsamda bildirilmeliydi, bildirilmedi. Bildirilmediği için idari para cezası uygulandı. Son dönemde algoritmalara müdahaleleri de yakalayabiliyoruz. Algoritmalara müdahale ettiği tespit edilen Trendyol'a 62 milyon TL idari para cezası verildi."