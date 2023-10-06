06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rekabet Kurulu deprem sonrası fırsatçılık yapan 46 firmayı mercek altına aldı

Rekabet Kurulu deprem sonrası fırsatçılık yapan 46 firmayı mercek altına aldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte deprem sonrası milyonlarca yüz binlerce vatandaş başını sokacak ev bulma derdine düşerken, vatandaşın evine göz diken vurguncular Rekabet Kurulu tarafından incelemeye alındı. Kurul; Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da toplam 46 hazır beton firmasını mercek altına aldı. Soruşturmaların çimento, gıda ve temizlik ürünleri sektörlerine de sıçraması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 06.10.2023 08:01
  • 1
  • 7
Rekabet Kurulu deprem sonrası fırsatçılık yapan 46 firmayı mercek altına aldı

Deprem bölgesinde vatandaşın başını sokacak evine göz diken vurgunculara inceleme başlatıldı. Rekabet Kurulu, deprem bölgesindeki 11 ilde 46 hazır beton firmasının birlikte fiyat tespit ettiği şüphesiyle ön inceleme yapıyor. Soruşturmalar çimento, gıda, temizlik ürünleri gibi diğer sektörlere de sıçrayacak. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, "Deprem bölgesinde iki haftadır karargah kurduk. Fırsatçılara göz açtırmamakta kararlıyız" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Rekabet Kurulu deprem sonrası fırsatçılık yapan 46 firmayı mercek altına aldı

ŞİKÂYETLER ARTTI
Kuruma son dönemde Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman gibi depremden etkilenen illerden özellikle çimento ve hazır beton sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla ilgili şikâyetler yağmaya başladı. Firmaların aralarında anlaşarak fiyatları birlikte belirledikleri, kendi aralarında müşteri ve bölge paylaşımında bulundukları, bu bölgeler ve müşteriler haricindeki bölgelere mal vermedikleri ya da fahiş fiyat teklif ettikleri yönünde şikâyetler artınca düğmeye basıldı.

  • 3
  • 7
Rekabet Kurulu deprem sonrası fırsatçılık yapan 46 firmayı mercek altına aldı

46 FİRMA MERCEK ALTINDA
Hazır betonda Adıyaman'da 9, Malatya'da 14, Hatay'da 12, Kahramanmaraş'ta 11 firma olmak üzere toplam 46 teşebbüs mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde toplanan belgelerden bazı firmaların birlikte fiyat tespiti yaptıklarına dair kuvvetli şüphe oluştu.

  • 4
  • 7
Rekabet Kurulu deprem sonrası fırsatçılık yapan 46 firmayı mercek altına aldı

ÇAPRAZ SORGULAMA
Küle, depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren hazır beton üreticilerinin deprem sonrası döneme ilişkin fiyat, maliyet ve kâr marjlarının incelendiğini, bu verilerin hem deprem öncesi döneme ait verilerle hem de depremden etkilenmeyen illerde faaliyet gösteren teşebbüs verileriyle kıyaslanacağını söyledi. Küle, "Bir nevi çapraz sorgulama olacak. Bu sayede, depremden etkilenen illerde deprem sonrasında dönemde uygulanan fiyatların seyri objektif olarak ortaya konulacak" dedi. Küle, her sektörde soruşturma süreçlerini kısaltmak için yerinde inceleme yetkisi aldıklarını da açıklayarak, "Fırsatçılığı tespit ettiğimizde tepelerine bineceğiz" mesajı verdi.

  • 5
  • 7
Rekabet Kurulu deprem sonrası fırsatçılık yapan 46 firmayı mercek altına aldı

EKMEK ÜZERİNDEN OYUNA GEÇİT YOK
Deprem bölgesindeki soruşturmaların yanı sıra kurumun son dönemde birçok önemli çalışmaya imza attığına da vurgu yapan Küle, "Un, maya, yumurta sektörlerini inceleyip ekmek üzerinden oynanan oyunları cezalandırdık. İlaç devlerinin aralarında anlaşıp, hastalara pahalı ilacı dayatmasının önüne geçerek, kamu bütçesini bu ekonomik yükten kurtardık. Gözlük ve gözlük camı pazarındaki dev oyuncuyu (Essilor) verdiği taahhütlere uymadığı için 492 milyon TL para cezası ile cezalandırdık. Kozmetik sektöründeki raf fiyatını belirleyenleri tek tek tespit ettik, ceza verdik. Otobüs biletlerinin farklı platformlarda satılabilmesini sağladık. Antalya Limanı'ndaki aşırı fiyata 'dur' denildi. İşgücünün serbestçe dolaşımının önündeki centilmenlik anlaşmalarını tespit edip, cezalandırdık. Çalışanların serbestçe iş değiştirebilmelerini ve bireysel refahlarının artmasını sağladık" dedi. Google soruşturmasıyla yerel arama sitelerinin önünü açtıklarını anlatan Küle, şöyle konuştu: "Birleşme devralmalarda teknoloji şirketlerin ciro eşiklerini kaldırarak, öldürücü devralmaların önüne geçtik. Twitter devralması da bu kapsamda bildirilmeliydi, bildirilmedi. Bildirilmediği için idari para cezası uygulandı. Son dönemde algoritmalara müdahaleleri de yakalayabiliyoruz. Algoritmalara müdahale ettiği tespit edilen Trendyol'a 62 milyon TL idari para cezası verildi."