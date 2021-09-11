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Araba fiyatları taklaya geldi! ÖTV sonrasında yüzler güldü! Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları...

Koronavirüs salgını sürecinde araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Araba alacaklar fiyatların normale ineceği günleri iple çekiyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık ve çip krizi sonrasında fiyatlar beklenmedik şekilde artış yönünde ivme kazandı. Hal böyle olunca vatandaşlar büyük hayal kırıklığı yaşadı. Son dönemde yapılan ÖTV hamlesi ile fiyatların dengelenmesi amaçlandı. Markalar ise bu dönemde birçok modelde fiyat güncellemesine gitti. İşte, Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2021 18:03
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Araba fiyatları taklaya geldi! ÖTV sonrasında yüzler güldü! Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları...

Araba fiyatları taklaya geldi. ÖTV sonrasında yüzler güldü. Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları güncellemeye gitti. Salgın sürecinde araba almak isteyenler fiyatların yükselmesi ile hayal kırıklığına uğradı. Koronavirüs salgını sürecinde araba satışları neredeyse durma noktasına geldi. Otomobil sektörünün canlanması amacıyla ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi. Düzenlemenin ardından bazı markalar fiyat listelerini güncelledi. Sizler için araba fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba fiyatları taklaya geldi! ÖTV sonrasında yüzler güldü! Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları...

PEUGEOT ARAÇ FİYATLARI

Peugeout 308

STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik 1199cc Otomatik Benzin

246.038 TL

ALLURE SPORT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Tam Otomatik 1199cc Otomatik Benzin 261.872 TL

STYLE TECH 1.5 BlueHDi 130 hp EAT6 Tam Otomatik 1499cc Otomatik Dizel 261.950 TL

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Araba fiyatları taklaya geldi! ÖTV sonrasında yüzler güldü! Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları...

Peugeot 508

Prime 1.6 PureTech 180 EAT8 1598cc Otomatik Benzin 395.000 TL

Prime 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1499cc Otomatik Dizel 431.000 TL

Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1499cc Otomatik Dizel 473.000 TL

Allure 1.6 PureTech 180 EAT8 1598cc Otomatik Benzin 473.000 TL

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Araba fiyatları taklaya geldi! ÖTV sonrasında yüzler güldü! Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları...

GT-Line 1.6 PureTech 180hp EAT8 1598cc Otomatik Benzin 514.000 TL

GT Selection 1.6 PureTech 225hp EAT8 1598cc Otomatik Benzin 519.000 TL

GT Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1499cc Otomatik Dizel 519.000 TL

GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 1598cc Otomatik Benzin 548.000 TL

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Araba fiyatları taklaya geldi! ÖTV sonrasında yüzler güldü! Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları...

FORD FİYAT LİSTESİ

Focus Sedan

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 234.000 TL

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS AT 1499cc Otomatik Benzin 254.700 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS MT 1499cc Manuel Dizel 328.500 TL

Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 341.200 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS AT 1499cc Otomatik Dizel 352.500 TL

Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS AT 1499cc Otomatik Benzin 359.000 TL

Titanium 1.5L TDCi 120PS MT 1499cc Manuel Dizel 363.400 TL

Titanium 1.5L TDCi 120PS AT 1499cc Otomatik Dizel 376.200 TL