Araba fiyatları taklaya geldi! ÖTV sonrasında yüzler güldü! Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları...

Koronavirüs salgını sürecinde araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Araba alacaklar fiyatların normale ineceği günleri iple çekiyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık ve çip krizi sonrasında fiyatlar beklenmedik şekilde artış yönünde ivme kazandı. Hal böyle olunca vatandaşlar büyük hayal kırıklığı yaşadı. Son dönemde yapılan ÖTV hamlesi ile fiyatların dengelenmesi amaçlandı. Markalar ise bu dönemde birçok modelde fiyat güncellemesine gitti. İşte, Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları...