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Haberler Galeri Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...

Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...

Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında zamlanacak. Zam oranını etkileyen en önemli faktör ise enflasyon rakamları oluyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emekli güncel zamlı maaş tablosu belli olacak. İşte, polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...

Giriş Tarihi: 04.07.2021 16:54
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Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...

Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli yılın ikinci maaş zammını alacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zam oranı açıklanacak. Ocak-Mayıs periyoduna bakıldığında ise bu rakam 6,39 çıkmıştı. Belirlenen yüzde 3'ün üzerine yüzde 3,39'luk bir ek zam söz konusu olacak. İşte, polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...

TEMMUZ 2021 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI AÇIKLANDI MI?

Temmuz 2021 zamlı öğretmen maaşı henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu, yarın sabah saat 10:00'da verileri açıkladıktan sonra zamlı öğretmen maaşları da yeni rakamlara göre belirlenecek.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...

TEMMUZ 2021 ZAMLI POLİS MAAŞLARI AÇIKLANDI MI?

Polis maaşlarına ne kadar zam yapılacağı henüz belli değil. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından daha sonra zam oranlarının netleşmesi bekleniyor.

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Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK POLİS MAAŞI NE KADAR?

En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı geçen ocak ayında belli oldu. 2020 Temmuz ayında öğretmenler 6 bin 369 TL ücret alırken enlfasyon farklı dolayısıyla maaşler yüzde 7,33 zamla 6 bin 883 TL olarak belirlendi.

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Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...

TEMMUZ 2021 ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın enflasyon verilerini açıkladıktan sonra haberimize ekleyeceğiz. Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşı henüz belli olmadı.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.