Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK POLİS MAAŞI NE KADAR?

En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı geçen ocak ayında belli oldu. 2020 Temmuz ayında öğretmenler 6 bin 369 TL ücret alırken enlfasyon farklı dolayısıyla maaşler yüzde 7,33 zamla 6 bin 883 TL olarak belirlendi.