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Emekli ve memur zamlı maaşı ne kadar olacak? Gözler bu haberde

Son dakika haberine göre: Milyonlarca işçi, emekli, memur ve vatandaş 5 Temmuz sabahı saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla beraber maaş zam oranları da belli olacak. Peki emekli, memur ve sosyal destek zamları ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Maaşlar ne kadar olacak? Yeni Asır Gazetesi yazarı Faruk Erdem konuyla ilgili merak edilenleri köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 04.07.2021 08:24 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 08:49
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Emekli ve memur zamlı maaşı ne kadar olacak? Gözler bu haberde

5 Temmuz günü 10'da Haziran enflasyonu açıklanacak. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. Milyonlarca emekli ve memur bu rakama kilitlenmiş durumda. Peki oran kaç olacak. İşte o hesap...

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Emekli ve memur zamlı maaşı ne kadar olacak? Gözler bu haberde

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam günü gelip çattı. Yarın saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış olacak.

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Emekli ve memur zamlı maaşı ne kadar olacak? Gözler bu haberde

Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek.

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Emekli ve memur zamlı maaşı ne kadar olacak? Gözler bu haberde

6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek.

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Emekli ve memur zamlı maaşı ne kadar olacak? Gözler bu haberde

Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.