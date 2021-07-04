Emekli ve memur zamlı maaşı ne kadar olacak? Gözler bu haberde

Son dakika haberine göre: Milyonlarca işçi, emekli, memur ve vatandaş 5 Temmuz sabahı saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla beraber maaş zam oranları da belli olacak. Peki emekli, memur ve sosyal destek zamları ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Maaşlar ne kadar olacak? Yeni Asır Gazetesi yazarı Faruk Erdem konuyla ilgili merak edilenleri köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 04.07.2021 08:24 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 08:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL