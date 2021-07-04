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İkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ve normalleşmenin başlamasının ardından araba piyasasında hareketlenme başladı. Özellikle ikinci el araba piyasasında hareketlenmenin yaşanması bekleniyor. Araç fiyatlarının hangi yönde ivme kazanacağı araba alacakları yakından ilgilendiriyor. Yaz tatili öncesinde araba sahibi olmak isteyenler araç alım-satım yapan merkezlerin yolunu tutuyor. Bu süreçte galericilerden uyarı niteliğinde açıklamalar geldi. İşte, 2. el araba fiyatları için son detaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 17:22
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İkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...

İkinci el araba alacaklara flaş uyarı. Bayram öncesi tepetaklak olabilir. Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir. Kurban Bayramı ve normalleşme süreci sonrasında araba alım-satımlarında artış yaşanması bekleniyor. Bu durumun fiyatlara nasıl yansıyacağı ise merak edilen başka husus oluyor. Yaz tatili öncesinde araba sahibi olmak isteyenler fiyatlarda artış yaşanıp yaşanmayacağına yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. Sektör temsilcileri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...

Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç piyasası hareketlendi. Peki ikinci el araç fiyatları yükseldi mi? Ne zaman düşüşe geçer? Oto galeri sahibi Mustafa Anaçal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı..

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İkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...

"FİYATLARDA ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Oto galeri sahibi Mustafa Anaçal, "Yaz dönemi nedeniyle ve 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkacak olmasından dolayı ikinci el otomobil piyasasında şu anda bir hareketlilik söz konusu. Bu nedenle de fiyatlarda da bir miktar da olsa artış söz konusu." İfadelerini kullandı.

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İkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...

HANGİ ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR?

Daha 100.000 km'ye kadar olan araçlarda hareketlilik var. Ama bütün kilometrelerdeki araçlar da tabiki alıcı bulabiliyor.

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İkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Okulların açılacak olmasıyla birlikte bir miktar da olsa bir azalış olacağını öngörüyoruz.