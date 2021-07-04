HaberlerGaleriİkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...
İkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ve normalleşmenin başlamasının ardından araba piyasasında hareketlenme başladı. Özellikle ikinci el araba piyasasında hareketlenmenin yaşanması bekleniyor. Araç fiyatlarının hangi yönde ivme kazanacağı araba alacakları yakından ilgilendiriyor. Yaz tatili öncesinde araba sahibi olmak isteyenler araç alım-satım yapan merkezlerin yolunu tutuyor. Bu süreçte galericilerden uyarı niteliğinde açıklamalar geldi. İşte, 2. el araba fiyatları için son detaylar...
Giriş Tarihi: 04.07.2021 17:22Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 17:22