İkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...

"FİYATLARDA ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Oto galeri sahibi Mustafa Anaçal, "Yaz dönemi nedeniyle ve 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkacak olmasından dolayı ikinci el otomobil piyasasında şu anda bir hareketlilik söz konusu. Bu nedenle de fiyatlarda da bir miktar da olsa artış söz konusu." İfadelerini kullandı.