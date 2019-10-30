Piyasalar açıldı, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından yeni güne 0,47 oranında yükselişle başladı. Spot altın gram fiyatı 0,47 oranında gerçekleşen artışla birlikte 275 TL'yi aştı. Altın ons fiyatı ise 0,04 oranında yükselerek 1.490 dolara bir adım daha yaklaştı. Altın fiyatları geride bıraktığımız haftayı 280 TL gram fiyat ile sonlandırmıştı. Hafta sonu ve haftanın ilk günü yaşanan dalgalanma ile, resmi tatil günü dış piyasalardaki hareketlilik altının gram fiyatını etkiledi. Uzmanlar, altın yatırımcılarının uzun vadede kazanacaklarını belirtiyor. Peki, piyasaların yeniden açıldığı 30 Ekim'de altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





