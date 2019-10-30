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Piyasalar açıldı, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından yeni güne 0,47 oranında yükselişle başladı. Spot altın gram fiyatı 0,47 oranında gerçekleşen artışla birlikte 275 TL'yi aştı. Altın ons fiyatı ise 0,04 oranında yükselerek 1.490 dolara bir adım daha yaklaştı. Altın fiyatları geride bıraktığımız haftayı 280 TL gram fiyat ile sonlandırmıştı. Hafta sonu ve haftanın ilk günü yaşanan dalgalanma ile, resmi tatil günü dış piyasalardaki hareketlilik altının gram fiyatını etkiledi. Uzmanlar, altın yatırımcılarının uzun vadede kazanacaklarını belirtiyor. Peki, piyasaların yeniden açıldığı 30 Ekim'de altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:32
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Piyasalar açıldı, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından piyasaların açılmasıyla altın fiyatları merak konusu oldu. Dalgalı bir süreç yaşayan altın fiyatları 2019'un başından itibaren yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Altın fiyatları yaz aylarında tarihi zirvesini görürken, daha sonra dalgalı bir sürece girdi. 270 TL'nin üzerinde tutunan gram altın fiyatı 280 TL bandına kadar gidip geliyor. Geride bıraktığımız haftayı 280 TL bandında tamamlayan gram altın bugün 275 TL seviyesinde. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte detaylar...

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Piyasalar açıldı, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın çeşitlerinin birçoğunun fiyatında etkili olan gram altın, kısa ve uzun vadeli birikimlerde tercih ediliyor. Ayrıca çeyrek altının yükselmesi ile düğün ve gün organizasyonlarında da favori hale geldi. Gram altın fiyatı geride bıraktığımız haftayı 280 TL bandında tamamlamıştı. Yeni haftada dış piyasalarda yaşanan dalgalanma ile gram altın fiyatı 275 TL seviyesine geriledi. Yeni güne altın fiyatları yükselişle başlarken, gram altın 274.91 TL'den alıcı bekliyor.

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Piyasalar açıldı, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen altın çeşidi olarak biliniyor. Çeyrek altın özellikle yastık altı birikimlerinde sıkça tercih ediliyor. Çeyrek altın 30 Ekim Çarşamba günü alışta 439.50 TL, satışta ise 449,50 TL...

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Piyasalar açıldı, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları

TAM ALTIN NE KADAR?

Uzun vadeli birikimlerde sıkça tercih edilen, ziynet altını olarak da bilinen tam altın fiyatları da merak konusu. Tam altın 30 Ekim Çarşamba günü alışta 1.758, satışta 1.792 TL...

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Piyasalar açıldı, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları

30 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GREMSE ALTIN FİYATI
4.395,10
4.494,70
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