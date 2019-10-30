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Vakıfbank, İNG, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti konut kredisi faizleri ne kadar? En düşük kredi faizleri hangi bankada?

Merkez Bankası son 3 toplantısında faizi 10 puan düşürerek piyasaları rahatlattı. Faiz indirimlerinin ardından dolarda sert bir dalgalanma olmazken, inşaat, emlak, otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde hareketlilik başladı. Özellikle konut satışları patlarken, kamu bankalarının 0,99 oranında verdiği krediye büyük ilgi var. Özel bankalar da kamu bankaları ile rekabet edebilmek için faiz indirimlerine gitmeye başladı. Son faiz indiriminin ardından ilk adım İNG Bank'tan geldi. İNG Bank konut kredisi faiz oranını 1,09'a çekerek özel bankalar içinde ipi göğüsledi. Kar oranı ile kredi veren Kuveyt Türk de 1,07 oranına inerek büyük adım attı. Politika faizinin yüzde 14'e çekilmesiyle gözler 0,99 oranındaki faizlerin de düşme ihtimaline çevrildi. Uzmanlar 0,99 faiz oranının makul olduğunu ancak bankaların 0,90 seviyelerine kadar düşüş gerçekleştirebileceğini belirtiyor. Peki, Vakıfbank, İNG, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti konut kredisi faizleri ne kadar? En düşük kredi faizleri hangi bankada? İşte kredi faiz oranları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:09
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Vakıfbank, İNG, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti konut kredisi faizleri ne kadar? En düşük kredi faizleri hangi bankada?

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'e indirdi. Murat Uysal yönetiminde gerçekleşen 3 toplantıda politika faizi 10 puan düşürüldü. Dünyada faiz indirim trendi başlarken, Türkiye buna öncülük ediyor. Dolar kurunun artışa geçeceği tezi de faiz indirimleri sonrası çökmüş oldu. Bankalar Merkez Bankası'nın agresif faiz indirimi politikası sonrası rahatladı. Kredi faizleri sert düşerken, kamu bankaları bayrağı göğüsledi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekti. 3 banka ihtiyaç kredisini maaş müşterilerine 1,25, diğer müşterilerine ise 1,35'ten vermeye başladı. Özel bankalar arasında ise İNG Bank son adımı ile ipi göğüsledi. İNG Bank 1,09 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Şimdi gözler diğer 0,99 oranının daha da düşmesinde. Peki, Vakıfbank, İNG, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti konut kredisi faizleri ne kadar? En düşük kredi faizleri hangi bankada? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

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Vakıfbank, İNG, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti konut kredisi faizleri ne kadar? En düşük kredi faizleri hangi bankada?

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankasının üç ayda 1000 baz puan faiz indirimi yaptığını hatırlatan Dr. Beyhan Hilal Yaslıdağ, "Faiz oranlarındaki gevşeme, başta konut kredi faizi olmak üzere, ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerinde de indirim olacağı beklentisi yarattı. Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladıktan sonra, önce kamu sonra özel bankalar mevduat faizlerini indirdi. 32 günlük kırık vade diye ifade ettiğimiz vadede faiz oranları yüzde 13.5 seviyesindeyken özel bankalar bunu yüzde 11.5'e kamu bankaları da 10.5'e çekti. Bu adım konut kredi faizlerinin düşme beklentisini iyice artırdı" diye konuştu.

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Vakıfbank, İNG, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti konut kredisi faizleri ne kadar? En düşük kredi faizleri hangi bankada?

KONUT KREDİ FAİZLERİNDE YAPILANDIRMA BEKLENTİSİ

Bankaların konut kredi faizinde yapılandırmaya gitmesi halinde vatandaşlara önerilerde bulunan Dr. Yaslıdağ, "Buradaki en önemli detay mevcutta konut kredisi çekmiş kişilerin faizlerdeki düşme sonrası oluşan yapılandırma beklentisidir. Ya da düşen konut kredi faizinden faydalanmanın avantajlı olup olmadığıdır.

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Vakıfbank, İNG, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti konut kredisi faizleri ne kadar? En düşük kredi faizleri hangi bankada?

Yapılandırma beklenebilir; ama, bu faiz oranının en fazla kaça kadar düşeceğine bakmak lazım. Şu anda 0.90-0.95 faiz aralığı normal gibi duruyor. 0.79'a ineceği söyleniyor ama bu rakama çekilirse özellikle özel bankaların fonlama maliyetlerine olumsuz etki edecektir. O yüzden konut kredi faizinin 0.79'a çekilmesini beklemiyorum. Aynı zamanda mevduat faizlerinin de düşürülmesi bankaların elindeki kaynakların temin edilmesi ve bunları uzun vadede fonlamaları açısından risk oluşturuyor" dedi.

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Vakıfbank, İNG, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti konut kredisi faizleri ne kadar? En düşük kredi faizleri hangi bankada?

KREDİ YAPILANDIRMADA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İşte kredi yapılandırma / refinansmanda dikkat edilmesi gereken 5 nokta:

Kredi yapılandırması her koşulda her tüketici için avantajlı olmayabilir. Elde edilecek fayda için bir kar zarar hesabı yapılması gerekir. Mesela alınan kredi ile refinansman yapmak istediğiniz faiz oranı arasında fark varsa ve yeni kredi daha yüksek faizliyse kredi kapatmak size kazanç sağlamayacaktır. Ancak vadesi uzarsa aylık ödemeleriniz azalacağından nakit akımı açısından yararınıza olabilir.