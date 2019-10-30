Vakıfbank, İNG, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti konut kredisi faizleri ne kadar? En düşük kredi faizleri hangi bankada?

Merkez Bankası son 3 toplantısında faizi 10 puan düşürerek piyasaları rahatlattı. Faiz indirimlerinin ardından dolarda sert bir dalgalanma olmazken, inşaat, emlak, otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde hareketlilik başladı. Özellikle konut satışları patlarken, kamu bankalarının 0,99 oranında verdiği krediye büyük ilgi var. Özel bankalar da kamu bankaları ile rekabet edebilmek için faiz indirimlerine gitmeye başladı. Son faiz indiriminin ardından ilk adım İNG Bank'tan geldi. İNG Bank konut kredisi faiz oranını 1,09'a çekerek özel bankalar içinde ipi göğüsledi. Kar oranı ile kredi veren Kuveyt Türk de 1,07 oranına inerek büyük adım attı. Politika faizinin yüzde 14'e çekilmesiyle gözler 0,99 oranındaki faizlerin de düşme ihtimaline çevrildi. Uzmanlar 0,99 faiz oranının makul olduğunu ancak bankaların 0,90 seviyelerine kadar düşüş gerçekleştirebileceğini belirtiyor. Peki, Vakıfbank, İNG, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti konut kredisi faizleri ne kadar? En düşük kredi faizleri hangi bankada? İşte kredi faiz oranları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





