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30.10.2019
Dolar/TL ne kadar? İşte 30 Ekim Çarşamba günü en güncel döviz kurları alış satış fiyatları... |Video
30 Ekim Çarşamba günü Dolar/TL ne kadar? Euro/TL ne kadar? altın ve borsada son durum ne? Döviz kurundaki son durumu ve piyasaların beklentilerini neler? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Erkan Tan'ın A Haber ekranında sunduğu "Sabah Ajansı" programında anlattı. İşte 30 Ekim Çarşamba güncel döviz kur fiyatları ve piyasaların beklentileri?
30 Ekim Çarşamba en güncel döviz kur fiyatları... |CANLI
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