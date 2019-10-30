Emekliye ikramiye zammı! 2020 Emekli ikramiye zammı ne kadar olacak?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu. Emeklilerin bayram ikramiyesine enflasyon zammı gündemde. Peki enflasyon tahminine göre bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...