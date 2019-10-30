30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Emekliye ikramiye zammı! 2020 Emekli ikramiye zammı ne kadar olacak?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu. Emeklilerin bayram ikramiyesine enflasyon zammı gündemde. Peki enflasyon tahminine göre bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 04:30 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 07:58
  • 1
  • 10
Emekliye ikramiye zammı! 2020 Emekli ikramiye zammı ne kadar olacak?

Bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir yarattı.

  • 2
  • 10
Emekliye ikramiye zammı! 2020 Emekli ikramiye zammı ne kadar olacak?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu.

  • 3
  • 10
Emekliye ikramiye zammı! 2020 Emekli ikramiye zammı ne kadar olacak?

Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor.

  • 4
  • 10
Emekliye ikramiye zammı! 2020 Emekli ikramiye zammı ne kadar olacak?

İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor.

  • 5
  • 10
Emekliye ikramiye zammı! 2020 Emekli ikramiye zammı ne kadar olacak?

Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.