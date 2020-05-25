HaberlerGaleriPandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı
Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı
Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası ihtiyaç sahibi hanelere verilmeye başlanan 1000 TL yardım başvuruları devam ediyor. İlk iki faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından 3. faz ödemeleri başvuru yoluyla yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde ödemeler yapılmaya başlamıştı. Sosyal destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki, pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:27Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:37