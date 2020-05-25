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Haberler Galeri Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı

Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı

Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası ihtiyaç sahibi hanelere verilmeye başlanan 1000 TL yardım başvuruları devam ediyor. İlk iki faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından 3. faz ödemeleri başvuru yoluyla yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde ödemeler yapılmaya başlamıştı. Sosyal destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki, pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:37
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Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı

1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım ekonomik tedbirler alındı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere finansal açıdan destek vermek için ilk iki fazda 1000'er TL ödeme yapıldı. Üçüncü fazda ise e-Devlet üzerinden başvurular alınıyor. Hafta içi T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre, hafta sonu ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvurular kabul ediliyor. Peki, pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı...

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Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı

İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuruların uygun görülmesi halinde belirlenen takvimde ödemeler yapılacak.

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Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sürecinizi, başvuru yaptığınız ekrandan takip edebilirsiniz.

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