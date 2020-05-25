Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı

1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım ekonomik tedbirler alındı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere finansal açıdan destek vermek için ilk iki fazda 1000'er TL ödeme yapıldı. Üçüncü fazda ise e-Devlet üzerinden başvurular alınıyor. Hafta içi T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre, hafta sonu ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvurular kabul ediliyor. Peki, pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı...