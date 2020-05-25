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Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik ayaklarında zorlu mesai
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yükseklikteki ayakları geçen günlerde tamamlandı. Boğazda geçiş süresini 6 dakikaya düşürecek olan köprünün ayağına 32'nci ve son blok yine Başkan Erdoğan'ın videokonferans ile katıldığı tören ile yerine kondu. O gün çekilen drone görüntüleri, bir blok içerisinde çalışan 20'den fazla işçinin 318 metre yüksekteki zorlu mesaisini ve köprü ayaklarının 9 ayda parça parça nasıl yapıldığını gözler önüne serdi. Erişimin asansör ile sağlandığı köprü ayaklarına hergün defalarca kez çıkıp inen işçilerin zorlu mesaisi, köprü tamamlanana kadar sürecek.
Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:31
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