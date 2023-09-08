HaberlerGaleri7’den 70’e 7.619 TL maaş! e-Devletten başvurana verilecek! Devlet destekli ödemelere %60 üstü zam ayarı! Evde bakım, Engelli maaşı, 65 yaş, SED…
7’den 70’e 7.619 TL maaş! e-Devletten başvurana verilecek! Devlet destekli ödemelere %60 üstü zam ayarı! Evde bakım, Engelli maaşı, 65 yaş, SED…
Önce memur maaş zamları belirlendi, ardından enflasyon farkı için ipuçları ortaya çıktı. Şimdi gözler, toplumun diğer kesimlerine yapılan ödemelerin nasıl değişeceğine çevrildi. Özellikle yaşlılara, engellilere, hastalara, yakınlarına bakanlara ve ailelere yönelik yapılan ödemelerdeki değişiklikler, birçok insan için önem taşıyor. İşte yeni zamlı maaş tablosu...