HaberlerGaleri15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...
15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...
Emekli maaşı düzenlemesi için teknik ve bütçe çalışmaları hızla devam ediyor. Toplu sözleşme sonrası, 6 milyondan fazla memur ve emekliyi ilgilendiren emekliye ek zam ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi konuları masaya getirildi. Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 59,46 olarak belirlendi. İşte emekliye ek zam ve ikramiye için son gelişmeler!