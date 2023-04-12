Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor! Bakanlık miktarı yükseltti! 350, 450, 650, 550 TL ilave destek! 1-2-3 çocuğunuz varsa formu doldurun!

Çocuklu ailelere para yardımı! Başvuru şartlarını sağlayan hemen PTT'den çekebiliyor.e-Devlet'ten başvurmak yeterli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında yapılacak olan yardım detayları ise anne ve babaların gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu ödemeler hakkında konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, çocuk yardımı nasıl alınır, kimlere verilir, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...