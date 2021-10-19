19 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ocak zammı emekliyi mest edecek! 2022 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL?

Ocak zammı emekliyi mest edecek! 2022 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL?

SSK ve Bağkur'a bağlı emeklilerin 2022 Ocak zammı netleşiyor. Emekli maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak eden emekliler, Ocak zammı ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yılın ikinci üç aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından yeni maaşlar için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ve son çıkan rakamlara göre zam oranı 8.46'yı buluyor. İkinci 6 aylık enflasyon ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı belli olacak. Peki, 2022 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 19.10.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 14:58
  • 1
  • 12
Ocak zammı emekliyi mest edecek! 2022 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL?

Emekli maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Her yıl iki kez zamlanan emekli maaşlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mercek altına aldığı maaş zammında oranlar ortaya çıkmaya başladı. Son açıklanan enflasyon verilerinden sonra emekli maaşı için zam tahminleri de belirgin hale gelmeye başladı. Peki, SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Ocak zammı emekliyi mest edecek! 2022 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL?

2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisi ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranları belli olacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak ayında yüzde 5 zam alacak, ikinci altı aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark alacak.

  • 3
  • 12
Ocak zammı emekliyi mest edecek! 2022 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL?

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İlk üç aylık veri belli oldu. Yeni maaşların belli olması için son 3 veri kaldı. Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım'da, Kasım ayı enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak. Son veri yani aralık enflasyonu ise 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Böylelikle yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon zam oranı belli olacak.

  • 4
  • 12
Ocak zammı emekliyi mest edecek! 2022 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL?

2022 OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşirken, bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 329 TL'ye varan artış olacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 792 liradan 8 bin 121 liraya çıkacak.

  • 5
  • 12
Ocak zammı emekliyi mest edecek! 2022 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Üç aylık enflasyon sonrası gerçekleşen yüzde 4.23 artışa göre en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 449 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 946 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 735 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 695 liraya çıkacak.