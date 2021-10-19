Ocak zammı emekliyi mest edecek! 2022 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL?

SSK ve Bağkur'a bağlı emeklilerin 2022 Ocak zammı netleşiyor. Emekli maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak eden emekliler, Ocak zammı ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yılın ikinci üç aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından yeni maaşlar için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ve son çıkan rakamlara göre zam oranı 8.46'yı buluyor. İkinci 6 aylık enflasyon ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı belli olacak. Peki, 2022 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar...