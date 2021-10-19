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Haberler Galeri 1.797 TL anında hesaplara yatacak! Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz! Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar...

1.797 TL anında hesaplara yatacak! Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz! Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bakıma ihtiyaç duyan engelli veya bakıma muhtaç olan vatandaşların bakımlarını üstlenen yakınlarına devlet tarafından ödeme yapılıyor. Devlet tarafından ödenen sosyal yardımlardan bir tanesi de evde bakım maaşı oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla binlerce aileye ödenen sosyal yardım ödemesi için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, evde bakım maaşı başvuru şartları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021 18:32 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 18:32
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1.797 TL anında hesaplara yatacak! Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz! Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar...

1.797 TL anında hesaplara yatacak. Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz. Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar ödeme imkanından yararlanabilecek. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren evde bakım maaşı hakkında detaylar yakından takip ediliyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya hasta vatandaşlarımızın bakımlarını üstlenen yakınlarına devlet tarafından destek ödemesi yapılıyor. Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşların başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Yazımıza sizler için başvuru şartlarını haberimizde derledik. İşte, evde bakım maaşı başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.797 TL anında hesaplara yatacak! Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz! Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engellilerin, aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

"EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATIYOR"

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları, aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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1.797 TL anında hesaplara yatacak! Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz! Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar...

"ENGELLİ VATANDAŞLARA BAKIM HİZMETİ SUNUYORUZ"

Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen ve ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarına işaret eden Yanık, "Ailelerinin yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." bilgisini verdi.

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1.797 TL anında hesaplara yatacak! Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz! Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar...

"963 MİLYON 172 BİN LİRAYI HESAPLARA YATIRIYORUZ"

Engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını bildiren Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin lira Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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1.797 TL anında hesaplara yatacak! Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz! Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar...

BAKIM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakım parası almak isteyen vatandaşların öncelikle hastaneden bakıma muhtaç kişilerin olduğuna dair rapor alması gerekmektedir. Belge sağlandığı takdirde devlet bakım parası ödemektedir.