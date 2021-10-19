19 Ekim 2021, Salı
1.797 TL anında hesaplara yatacak! Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz! Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bakıma ihtiyaç duyan engelli veya bakıma muhtaç olan vatandaşların bakımlarını üstlenen yakınlarına devlet tarafından ödeme yapılıyor. Devlet tarafından ödenen sosyal yardımlardan bir tanesi de evde bakım maaşı oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla binlerce aileye ödenen sosyal yardım ödemesi için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, evde bakım maaşı başvuru şartları haberimizde...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 18:32 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 18:32
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