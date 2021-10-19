1.797 TL anında hesaplara yatacak! Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz! Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar...

"ENGELLİ VATANDAŞLARA BAKIM HİZMETİ SUNUYORUZ"

Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen ve ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarına işaret eden Yanık, "Ailelerinin yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." bilgisini verdi.