19 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Devletten 2.500 TL iade! 5 yıldır bunu yapıyorsanız devlet geri ödeyecek! İşte şartlar…

Devletten 2.500 TL iade! 5 yıldır bunu yapıyorsanız devlet geri ödeyecek! İşte şartlar…

Devletten 2.500 TL vergi iadesi! Son 5 yıldır desteklerden kesilen vergiler işçilere faiziyle iade edilecek. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor. Böylelikle çiftçilere kişi başına 2.500 TL iade yapılacağı tahmin ediliyor. Kanunla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından, çiftçilere ödenen desteklerden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesi gerçekleştirilecek. İşte; çiftçilere vergi iadesi hakkında merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 13:35
  • 1
  • 12
Devletten 2.500 TL iade! 5 yıldır bunu yapıyorsanız devlet geri ödeyecek! İşte şartlar…

Çiftçilere ödenen desteklerden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesiyle devletten kişi başına 2.500 TL iade sağlanabilir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki 2 milyon kişiye yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında kabul edilen bir önergeyle, çiftçilere vergi desteği sağlanması öngörülüyor. Kabul edilen düzenlemeler, çiftçiler ile üretici ve yetiştirici birliklerini sevindirdi. 5 yıl boyunca destek alan çiftçiler böylelikle vergi iadesi alabilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Devletten 2.500 TL iade! 5 yıldır bunu yapıyorsanız devlet geri ödeyecek! İşte şartlar…

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında kabul edilen bir önergeyle yeni madde ihdas edildi.

Gelir Vergi Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsili yapılan gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle ret ve iade edilecek.

  • 3
  • 12
Devletten 2.500 TL iade! 5 yıldır bunu yapıyorsanız devlet geri ödeyecek! İşte şartlar…

Bu düzenlemeden yararlanmak için vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek, faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.

  • 4
  • 12
Devletten 2.500 TL iade! 5 yıldır bunu yapıyorsanız devlet geri ödeyecek! İşte şartlar…

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak. Kanunla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından, çiftçilere ödenen desteklerden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesi gerçekleştirilecek.

  • 5
  • 12
Devletten 2.500 TL iade! 5 yıldır bunu yapıyorsanız devlet geri ödeyecek! İşte şartlar…

Ayrıca, tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, bundan sonra gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.