19 Ekim 2021, Salı
Devletten 2.500 TL iade! 5 yıldır bunu yapıyorsanız devlet geri ödeyecek! İşte şartlar…
Devletten 2.500 TL vergi iadesi! Son 5 yıldır desteklerden kesilen vergiler işçilere faiziyle iade edilecek. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor. Böylelikle çiftçilere kişi başına 2.500 TL iade yapılacağı tahmin ediliyor. Kanunla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından, çiftçilere ödenen desteklerden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesi gerçekleştirilecek. İşte; çiftçilere vergi iadesi hakkında merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 13:35
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