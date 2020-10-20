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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Erken emekli olmak hayal değil! Bu meslek grubunda çalışan işçi ve memurlara müjde! Prim sayısı, yaş şartı... Erken emekli olmak hayal değil! Bu meslek grubunda çalışan işçi ve memurlara müjde! Prim sayısı, yaş şartı...
Milyonlarca vatandaşın hayali emekli olarak rahat bir hayat sürmek. Prim gününü ve yaş şartını doldurmayı bekleyen vatandaşlar, erken emekli olabilmek için hangi şartların geçerli olacağını araştırıyor. Emekli olabilmek için belirli şartlar bulunurken, bazı meslek gruplarında çalışanlar için ilave prim hakkı tanıtnırken, yaş haddi erkene çekiliyor. Böylelikle erken emekli olabilmek için yollar açılıyor. Peki, nasıl daha erken emekli olunur? İşte o şartlar...
Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 11:19
Erken emekli olmanın formülünü arayan vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Tüm çalışanlar emekli olmanın hayalini kurarken, bazı meslek gruplarında bu durum mümkün olabiliyor. Söz konusu işlerde çalışan kişilerin emekli olunacak orim sayısı artarken, yaş haddi ise erkene çekilebiliyor. Peki, erken emeklilik hangi koşullarda geçerli olur? sorusuna ayrıntılı cevap...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre,
'Yıpranma hakkı' olarak bilinen ancak teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor. 180 GÜN KAZANIM Bu hak, son yapılan düzenleme ile sağlık çalışanları, cezaevi görevlilerine de tanındı. Hürriyet'in haberine göre şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor. MESLEĞE GÖRE Normal çalışma süresi olan 360 günün üzerine çalıştığı riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanıdığı artı süreye göre fazladan hizmet süresi ekleniyor. Normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor. 5-8 YIL ARASINDA Yıpranma gün sayısı yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. İşçi ve memurların yararlandıkları yıpranma süresi, üç yılı geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi veya memurun üç yıl erken emekli olmasını sağlıyor. Memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine ayrıca emeklilik ikramiyesi de ödeniyor.