Her aileye 3000 TL destek verilecek mi? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika pandemi desteği açıklaması

Son dakika... 3000 TL pandemi desteği iddiaları doğru mu? Son günlerde her aileye 3000 TL destek verileceği iddia edildi. Bilindiği üzere Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs pandemisi sonrası ihtiyaç sahibi hanelere çeşitli destekler verildi ve verilmeye devam ediyor. Son günlerde yapılan iddialara göre her aileye 3000 TL destek verileceği konuşulmaya başlandı. Bu iddiaların ardından internet üzerinden detaylar araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, her aileye 3000 TL destek verilecek mi? İşte son açıklamalar...