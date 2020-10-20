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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Her aileye 3000 TL destek verilecek mi? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika pandemi desteği açıklaması Her aileye 3000 TL destek verilecek mi? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika pandemi desteği açıklaması Son dakika haberi... Her aileye 3000 TL destek verilecek mi? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi haneler çeşitli destekler verildi. e-Devlet aracılığıyla başvuru yoluyla Faz 3 kapsamında 1000'er TL destek yardımı yapılmaya devam ediliyor. Son günlerde her aileye 3000 TL destek verileceği iddia edildi. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Peki, her aileye 3000 TL destek verilecek mi? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:31
Son dakika... 3000 TL pandemi desteği iddiaları doğru mu? Son günlerde her aileye 3000 TL destek verileceği iddia edildi. Bilindiği üzere Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs pandemisi sonrası ihtiyaç sahibi hanelere çeşitli destekler verildi ve verilmeye devam ediyor. Son günlerde yapılan iddialara göre her aileye 3000 TL destek verileceği konuşulmaya başlandı. Bu iddiaların ardından internet üzerinden detaylar araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, her aileye 3000 TL destek verilecek mi? İşte son açıklamalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HER AİLEYE 3000 TL DESTEK VERİLECEK Mİ?
Son günlerde her aileye 3.000 TL destek verileceği iddia edilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği duyuruldu ve sosyal medya üzerinden vatandaşlara uyarı yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı belirtildi,
"Sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın." denildi. "YAYILMASINA DESTEK OLUN"
T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun"
İşte Bakanlığın sosyal medya paylaşımı: