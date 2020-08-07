SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli vatandaşların intibak beklentisi sürüyor. Memur emeklileri kurum kaynaklı farkların ödenmesini bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağkur emeklileri, 2000'den önce yapılan intibak düzenlemesini kendileri içinde yapılmasını istiyor. Peki, SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...