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Haberler Galeri Emekliye 355 TL zam müjdesi! SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Son durum...

Emekliye 355 TL zam müjdesi! SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Son durum...

SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası sonrası SSK, SGK ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam gündemdeki yerini koruyor. Memur emeklileri kurum farkında dolayı oluşan farkın ek ödemeyle giderilmesini istiyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağkur emeklileri ise 2000 öncesi emeklilerle oluşan farktan dolayı 355 TL zam bekliyor. Peki, SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 13:35
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Emekliye 355 TL zam müjdesi! SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Son durum...

SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli vatandaşların intibak beklentisi sürüyor. Memur emeklileri kurum kaynaklı farkların ödenmesini bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağkur emeklileri, 2000'den önce yapılan intibak düzenlemesini kendileri içinde yapılmasını istiyor. Peki, SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 355 TL zam müjdesi! SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Son durum...

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye büyük kazanç müjdesi!

Sağlıkta katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulsun.

● Vergi iadesi yerine getirilen yüzde 4-5 ek ödeme oranı, yüzde 8-10'a yükseltilsin.

● Emekli olunan tarihe bakılmaksızın, kazançları ve prim gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık bağlansın. 2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılsın.

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Emekliye 355 TL zam müjdesi! SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Son durum...

TALEPLER NE GETİRECEK?

✖ Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.

✖ Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.

✖ Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.

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Emekliye 355 TL zam müjdesi! SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Son durum...

✖ İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.

Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.

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Emekliye 355 TL zam müjdesi! SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Son durum...

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.