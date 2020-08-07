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Emekliye 355 TL zam müjdesi! SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? Son durum...
SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası sonrası SSK, SGK ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam gündemdeki yerini koruyor. Memur emeklileri kurum farkında dolayı oluşan farkın ek ödemeyle giderilmesini istiyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağkur emeklileri ise 2000 öncesi emeklilerle oluşan farktan dolayı 355 TL zam bekliyor. Peki, SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? İntibak yasası 2020 son durum...
Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 13:35
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