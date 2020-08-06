Sigara güncel fiyat listesi 2020! Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Sigaraya zam gelecek mi? Sorusunun cevabı haftalardır merak edilen konular arasında yer alıyor. Sigaraya zam geleceği iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Sigara tüketicileri hangi sigaralara zam geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....