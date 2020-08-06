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Haberler Galeri Sigara güncel fiyat listesi 2020! Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Sigara güncel fiyat listesi 2020! Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Sigaraya zam gelecek mi? Sorusunun cevabı haftalardır merak edilen konular arasında yer alıyor. Sigaraya zam geleceği iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Sigara tüketicileri hangi sigaralara zam geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Giriş Tarihi: 06.08.2020 20:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 20:44
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Sigara güncel fiyat listesi 2020! Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatlarına zam geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vergi artışı açıklamasının ardından sigaraya zam geleceği iddiası uzun süredir sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Sigara tiryakileri hangi markalara zam yapılacağını merak ediyor. Peki, Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara güncel fiyat listesi 2020! Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Resmi açıklama geldiği anda haberimizin içine eklenecektir.

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Sigara güncel fiyat listesi 2020! Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

JTI

Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL

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Sigara güncel fiyat listesi 2020! Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL

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Sigara güncel fiyat listesi 2020! Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

British American Tobacco

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL