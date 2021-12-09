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Haberler Galeri MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?

MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?

2022 MTV hesaplama! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV ücretleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri gündemde araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV'nin yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belrilenmişti ancak Cumhurbaşkanı yetkisiyle indirim yapılmış oldu. Peki; hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte; 2022 MTV hesaplama yolları!

Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:46
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MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV hesaplama yolları araştırılan konuların başında geliyor. 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri yoğun şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı yetkisiyle yüzde 25 olarak belirlenen MTV zammıyla birlikte, en düşük MTV tutarının 136,25 liraya çıktığı belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, MTV oranı 36,20'den yüzde 25'e indirilmesine karar verildi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın 197 sayılı MTV Kanununun 10'uncu maddesine göre karar verildiği belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?

EN DÜŞÜK MTV NE KADAR?

Düzenlemeye göre, 2021 yılında otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı (silindir hacmi 1300 CC altı ve 16-ve yukarı yaş otomobiller) 109 liradan 136,25 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarı ise 4 bin cm3 üzerinde silindir hacmine sahip değeri 840 bin liranın üzerindeki araçlar için 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

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MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi kanununda yapılan değişiklikle, MTV tutarı belirlenirken, araçların silindir hacmi ve yaşı yanı sıra kasko değerlerine göre de kademelendirme yapılmıştı.

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MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?

Yani aynı yaş ve silindir hacmine sahip araçlara değerlerine göre kademeli vergi uygulanıyor. Örneğin 2022 yılında 1300 cm3 ve altındaki araçlar için sınır 70 bin 625 liraya çıktı.

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MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?

Değeri 70 bin 625 liranın altında olan 1-3 yaşındaki aracın vergisi 1313 lira, 70 bin 625 ile 123 bin 750 lira arasındaki araçlar için 1443 lira, 123 bin 750 liranın üzerindeki araçlar için ise 1576 lira olarak uygulanacak.