MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?

EN DÜŞÜK MTV NE KADAR?

Düzenlemeye göre, 2021 yılında otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı (silindir hacmi 1300 CC altı ve 16-ve yukarı yaş otomobiller) 109 liradan 136,25 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarı ise 4 bin cm3 üzerinde silindir hacmine sahip değeri 840 bin liranın üzerindeki araçlar için 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.