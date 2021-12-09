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MTV hesaplama 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri! En düşük MTV ne kadar?
2022 MTV hesaplama! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV ücretleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri gündemde araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV'nin yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belrilenmişti ancak Cumhurbaşkanı yetkisiyle indirim yapılmış oldu. Peki; hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte; 2022 MTV hesaplama yolları!
Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:46Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:46