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Haberler Galeri 13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!

13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!

13 günlük ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. İlave tediye ne zaman yatacak sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Yılın ikinci yarısının ilk taksiti 16 Temmuz'da yapılan ilave tediyenin Aralık ayında ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İlave tediyenin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. İşçinin günlük ücreti üzerinden hesaplanarak 52 günlük ücretin yarısı kadar ödeme sağlanıyor. Asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3.646 lira ikramiye kazanıyor. Peki; ilave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İşte; 2021 ilave tediye tarihleri!

Giriş Tarihi: 09.12.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 14:27
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13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!

İlave tediye 2. ödeme ne zaman? İlave tediye tarihleri 2021 yılında merak edilen konuların başında geliyor. Yüzbinlerce işçiye ödenen ilave tediye sayesinde işçilerin yüzleri gülmeye devam ediyor. Brüt ücretten yapılan hesaplamaya göre; en düşük ödeme 1.108 TL olarak belirleniyor. Asgari ücretle çalışan işçiye 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye veriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçisine ikramiyelerin ilk ödemesi 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

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13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!

EDİYE ÖDEMELERİ KİME, NE KADAR VERİLECEK?

Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

3.577,50 4.433,15 1.108,28

3.750 4.646,91 1.161,73

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13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!

4.000 4.956,59 1.239,14

4.250 5.266,63 1.316,65

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13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!

4.500 5.576,30 1.394,07

4.750 5.885,97 1.471,50