13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!

13 günlük ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. İlave tediye ne zaman yatacak sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Yılın ikinci yarısının ilk taksiti 16 Temmuz'da yapılan ilave tediyenin Aralık ayında ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İlave tediyenin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. İşçinin günlük ücreti üzerinden hesaplanarak 52 günlük ücretin yarısı kadar ödeme sağlanıyor. Asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3.646 lira ikramiye kazanıyor. Peki; ilave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İşte; 2021 ilave tediye tarihleri!