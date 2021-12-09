Asgari ücret zammı son dakika: 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt yeni asgari ücret kaç TL? Zam oranı yüzde kaç?
Asgari ücret ne olacak? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bugün TİSK'in ev sahipliğinde üçüncü toplantı yapılacak. Bu sene yüksek zam beklentisi sürerken, gelen açıklamalar vatandaşları sevindirmeye başladı. Mutabık kalınan bazı rakamlar gün yüzüne çıktı. Bugün ise yeni rakamların ortaya çıkması bekleniyor. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.12.2021
10:04 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
10:37
Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yeni ücretin belirlenmesine kısa bir süre kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü kez toplanacak. Yeni ücretin bugün belirlenip belirlenmeyeceği henüz bilinmezken, yeni rakamların ortaya çıkması bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı ile ilgili müjdeli açıklamalarda bulundu. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt yeni asgari ücret kaç TL? Zam oranı yüzde kaç? İşte cevaplar...
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2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Hemen şunu belirtelim ki, yeni asgari ücret kesin olarak henüz açıklanmadı. Bugün üçüncü toplantı gerçekleştirilecek. Komisyon her yıl 4 kez toplanıyor ve son toplantının ardından yeni rakam açıklanıyor. Bu sene dördüncü toplantı yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.
Peki, asgari ücret ne kadar olur? İşte son gelişmeler:
4.070 - 4.090 TL OLABİLİR
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret görüşmelerinde 3.900 - 3.950 TL arasında bir rakam üzerinde mütabakat sağlandığını, 4 bin lira psikolojik sınırının geçilmesi istendiğini ve 4.70 - 4.090 TL arasında olabileceğini duyurdu. Kesin rakamlar son toplantının ardından belli olacak.
ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI
Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.
Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.