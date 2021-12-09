Asgari ücret zammı son dakika: 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt yeni asgari ücret kaç TL? Zam oranı yüzde kaç?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni asgari ücret kesin olarak henüz açıklanmadı. Bugün üçüncü toplantı gerçekleştirilecek. Komisyon her yıl 4 kez toplanıyor ve son toplantının ardından yeni rakam açıklanıyor. Bu sene dördüncü toplantı yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Peki, asgari ücret ne kadar olur? İşte son gelişmeler: