09 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV hesaplama nasıl? En düşük MTV ne kadar?

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV hesaplama nasıl? En düşük MTV ne kadar?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2021 13:29
Son dakika MTV haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirdi. 11,2'lik indirim sonrası 2022'de motorlu taşıtlar vergisi yüzde 25 oldu. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Asgari ücret ne kadar oldu?
Asgari ücret ne kadar oldu?
Asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret bugün açıklanır mı?
Asgari ücret bugün açıklanır mı?
MTV’de yeni düzenleme!
MTV'de yeni düzenleme!
Asgari ücreti açıkladı
Asgari ücreti açıkladı
Sektör temsilcileri vatandaşı uyardı
Sektör temsilcileri vatandaşı uyardı
JTI zamlı fiyat listesi açıklandı
JTI zamlı fiyat listesi açıklandı
Stokçulara ağır cezalar geliyor
Stokçulara ağır cezalar geliyor
Borsada tarihi rekor
Borsada tarihi rekor
Memura 3’lü zam! İşte asgari ücreti belirleyen kriter
Memura 3'lü zam! İşte asgari ücreti belirleyen kriter
Düğmeye basıldı! Bedelini ödeyecekler
Düğmeye basıldı! Bedelini ödeyecekler
Daha Fazla Video Göster