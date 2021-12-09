09 Aralık 2021, Perşembe
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Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV hesaplama nasıl? En düşük MTV ne kadar?
Son dakika MTV haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirdi. 11,2'lik indirim sonrası 2022'de motorlu taşıtlar vergisi yüzde 25 oldu. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.