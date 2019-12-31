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2020 MPİ yılbaşı çekilişi 100 bin TL kazanan şanslı rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulaması yap!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan en üst seviyeye ulaştı. Hayallerini gerçekleştirme umudu ile biletlere hücum eden vatandaşların beklediği büyük gün geldi. Onlarca vatandaşın yılbaşı çekilişi sonrası hayatı değişecek. 2019 yılında 70 milyon TL olan yılbaşı ikramiyesi bu yıl 80 milyon TL'ye çıktı. 2019 yılında tam bilete çıkan ikramiyeyi henüz alan olmazken, gün sonuna kadar alınmaması halinde ikramiye silinecek. Şimdi gözler MPİ yılbaşı çekilişinde! Çekiliş saat öğlen saatlerinde başlayacak, saat 21.00'de sona ermiş olacak. Büyük ikramiye dahil 436 milyon TL bugün yapılacak çekilişlerin sonucunda sahiplerini bulacak. Peki, 2020 MPİ yılbaşı çekilişi 100 bin TL kazanan şanslı rakamlar hangileri? Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulaması yapmak isteyenler için mpi.gov.tr bilet sorgulama ekranı haberimizde. Ayrıca kazanan rakamlar anbean haberimizde olacak...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:55
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2020 MPİ yılbaşı çekilişi 100 bin TL kazanan şanslı rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulaması yap!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı sürüyor. Binlerce umutla bilet alan vatandaşlar yeni yıla zengin girmenin hayallerini kuruyor. Her yıl olduğu gibi MPİ yılbaşı özel çekilişi büyük ilgi görüyor. Çekiliş öğlen saatlerinde başlıyor, saat 21.00'de dev ikramiyeyi kazanan belli oluyor. Bu yıl dev ikramiye 80 milyon TL. Bunun dışında 8 milyon TL 1 kişiye, 1 milyon TL 10 ayrı kişiye verilecek. 30 kişi 100 bin TL, 100 kişi 10 bin TL, 200 kişi 5 bin TL kazanacak. Sizler için MPİ yılbaşı çekilişini yakından takip ediyoruz. Tüm gelişmeleri ve MPİ bilet sorgulama ekranını galerimizde bulabilirsiniz. İşte 2020 MPİ yılbaşı çekilişi 100 bin TL kazanan şanslı rakamlar ve diğer ikramiyelerin detayları...

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2020 MPİ yılbaşı çekilişi 100 bin TL kazanan şanslı rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulaması yap!

2020 MİLLİ PİYANGO ÖDÜLLERİ NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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2020 MPİ yılbaşı çekilişi 100 bin TL kazanan şanslı rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulaması yap!

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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2020 MPİ yılbaşı çekilişi 100 bin TL kazanan şanslı rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulaması yap!

MPİ YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK, BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye için saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Büyük ikramiye en geç 21.00'de belli olacak. Büyük ikramiye isabet eden bilet sahibi 2 Ocak'tan itibaren ikramiyesini alabilecek.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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2020 MPİ yılbaşı çekilişi 100 bin TL kazanan şanslı rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulaması yap!

İŞTE 100 BİN TL KAZANAN ŞANSLI RAKAMLAR

Numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. Sorgulama sayfasından da yararlanabilirsiniz.