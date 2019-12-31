2020 MPİ yılbaşı çekilişi 100 bin TL kazanan şanslı rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulaması yap!
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan en üst seviyeye ulaştı. Hayallerini gerçekleştirme umudu ile biletlere hücum eden vatandaşların beklediği büyük gün geldi. Onlarca vatandaşın yılbaşı çekilişi sonrası hayatı değişecek. 2019 yılında 70 milyon TL olan yılbaşı ikramiyesi bu yıl 80 milyon TL'ye çıktı. 2019 yılında tam bilete çıkan ikramiyeyi henüz alan olmazken, gün sonuna kadar alınmaması halinde ikramiye silinecek. Şimdi gözler MPİ yılbaşı çekilişinde! Çekiliş saat öğlen saatlerinde başlayacak, saat 21.00'de sona ermiş olacak. Büyük ikramiye dahil 436 milyon TL bugün yapılacak çekilişlerin sonucunda sahiplerini bulacak. Peki, 2020 MPİ yılbaşı çekilişi 100 bin TL kazanan şanslı rakamlar hangileri? Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulaması yapmak isteyenler için mpi.gov.tr bilet sorgulama ekranı haberimizde. Ayrıca kazanan rakamlar anbean haberimizde olacak...
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