Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak?

Türkiye'nin kilitlendiği "Haziran enflasyonu" yarın (3 Temmuz Cuma) saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranı netleşecek ve milyonlarca kişinin Temmuz zammı resmiyet kazanacak.

Yarın haziran enflasyonu belli olduktan sonra yıl başından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu oran hem emeklilerin hem de memurların artışlarını belirleyecek.

Şimdiye kadar ne belli oldu tahminler nasıl?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 artış kesinleşti. Memurların ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41'e ulaştı. Tahminler zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17-18, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 13-14 aralığında olacağını gösteriyor.