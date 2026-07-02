Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak?
Yaklaşık 20 milyon vatandaşın merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz Cuma günü açıklanıyor. 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle birlikte emekli, memur ve sosyal yardım ödemelerinde yeni dönem başlayacak. İşte kuruşu kuruşuna zam takvimi ve kalem kalem artacak gelirler.
Türkiye'nin kilitlendiği "Haziran enflasyonu" yarın (3 Temmuz Cuma) saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranı netleşecek ve milyonlarca kişinin Temmuz zammı resmiyet kazanacak.
Peki oran açıklandıktan sonra takvim nasıl işleyecek? Hangi gelirler artacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı.
Yarın hangi oran açıklanacak?
Yarın haziran enflasyonu belli olduktan sonra yıl başından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu oran hem emeklilerin hem de memurların artışlarını belirleyecek.
Şimdiye kadar ne belli oldu tahminler nasıl?
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 artış kesinleşti. Memurların ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41'e ulaştı. Tahminler zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17-18, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 13-14 aralığında olacağını gösteriyor.
Yeni maaşlar hemen hesaba geçecek mi?
Evet emekliler maaşlarını peşin aldıkları için artışlar temmuz ayında ödenecek maaşlarda görülecek.