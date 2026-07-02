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Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yaklaşık 20 milyon vatandaşın merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz Cuma günü açıklanıyor. 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle birlikte emekli, memur ve sosyal yardım ödemelerinde yeni dönem başlayacak. İşte kuruşu kuruşuna zam takvimi ve kalem kalem artacak gelirler.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 1

Türkiye'nin kilitlendiği "Haziran enflasyonu" yarın (3 Temmuz Cuma) saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranı netleşecek ve milyonlarca kişinin Temmuz zammı resmiyet kazanacak.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 2

Peki oran açıklandıktan sonra takvim nasıl işleyecek? Hangi gelirler artacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 3

Yarın hangi oran açıklanacak?

Yarın haziran enflasyonu belli olduktan sonra yıl başından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu oran hem emeklilerin hem de memurların artışlarını belirleyecek.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 4

Şimdiye kadar ne belli oldu tahminler nasıl?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 artış kesinleşti. Memurların ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41'e ulaştı. Tahminler zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17-18, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 13-14 aralığında olacağını gösteriyor.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 5

Yeni maaşlar hemen hesaba geçecek mi?

Evet emekliler maaşlarını peşin aldıkları için artışlar temmuz ayında ödenecek maaşlarda görülecek.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 6

Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

Memurlar zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Temmuz tarihlerinde zamlı kök aylık ve ek ödemeleri yatırılacak.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 7

İŞTE O TARİHLER

  • 1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine aylık ödemesi, ay içinde zam farkı.
  • 3 TEMMUZ: Enflasyon açıklanacak, artış oranı belli olacak.
  • 15 TEMMUZ: Memurlara zamlı yeni maaş ödenecek.
  • 17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine 6 aylık oranla artırılmış maaşları ödenecek.
  • 25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık oranla artırılmış maaş ödenecek.
Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 8

Memur emeklilerine zam yetişecek mi?

Memur emeklileri maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. O yüzden onlar eski rakamı hesaplarında görecek. Ay içinde zam farkları da kendilerine ödenecek. Maaşını aylık alanlara 1 aylık, 3 aylık alanlara da maaş dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık fark verilecek.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 9

Taban maaş 20 bin TL alanlar ne yapacak?

Taban maaş artışı yasal düzenleme ile oluyor. Eğer yasal düzenleme 17 Temmuz'a yetişirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri taban maaş artışını hesaplarında görecek. Yetişmez ise yine 20 bin lira ödenecek fark daha sonra emeklilerin hesaplarına geçecek.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 10

KİM NE ALACAK?

  • Memurlar ve memur emeklileri: Yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı üzerinde fark.
  • Memurlar: Aile yardımı ve sosyal haklara artış.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri: İlk 6 aylık enflasyon oranında zam.
  • SSK ve Bağkur emeklileri: En düşük maaşa artış.
  • Sosyal yardımlar: Memur maaşına yapılan artış oranında zam.
  • Dul ve yetimler: Vefat edilen sigortalının kurumuna göre maaş artışı.
  • İşçiler: Kıdem tazminatı tavanına artış.
Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 11

BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

SSK VE BAĞ KUR'LULAR: Hem emeklilerin hem dul ve yetimlerin kök aylıkları, 6 aylık enflasyon kadar artırılacak. Yüzde 4 oranındaki ek ödeme de hesaplara artmış olarak geçecek. Taban aylık alanların yeni maaşları da yasayla yükselecek.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 12

MEMURLAR: Memurlara, memur emeklilerine, dul ve yetimlere yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme gibi ek ödemeleri de zamlanacak. Memur emeklilerinin de maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranındaki ek ödemelerinin tutarı yükselecek.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 13

NELER ARTACAK?

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ve ek ödemeleri
  • Memurların maaşları
  • Memurların aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemeleri
  • Memur emeklilerinin aylıkları ve ek ödemeleri
  • Emekli doktorların ilave ödemeleri
  • Dul ve yetim aylığı
  • 65 yaş aylığı
  • Evde bakım aylığı
  • Engelli aylığı
  • Kronik hastalık yardımı
  • Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri
  • Kıdem tazminatı tavanı
Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 14

SOSYAL YARDIMLAR: Memurların zam oranı; evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kronik hastalık yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek gibi sosyal destek ödemelerine de yansıtılacak.

Milyonların geliri artıyor! Emekli ve memur maaşı ne olacak? 15

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI: Memur maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Bu yılın ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 liraydı.

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