29 Nisan 2022, Cuma
Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin heyecanla beklediği ikramiye ödemeleri başladı. İşçi emeklilerinin ikramiye ödemelerinin yapılmasının ardından gözler Bağ-Kur ve memur emeklilerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bağ-Kur ve memur emeklilerinin bayram ikramiyesi ödeme takvimi duyuruldu. İkramiye ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:10
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