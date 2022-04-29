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Haberler Galeri Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin heyecanla beklediği ikramiye ödemeleri başladı. İşçi emeklilerinin ikramiye ödemelerinin yapılmasının ardından gözler Bağ-Kur ve memur emeklilerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bağ-Kur ve memur emeklilerinin bayram ikramiyesi ödeme takvimi duyuruldu. İkramiye ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:10
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Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri aylığını 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklileri ve 22 ile 26 Nisan arasında aylık alan emeklilerin ödemeleri yapıldı. Şimdi ise sıra Bağ-Kur ve memur emeklisinde. Peki, memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın takvimine göre, 4B'li Bağ-Kur emeklileri ile 4C'li memur emeklilerinin bayram ikramiyeleri 29 Nisan Cuma yani bugün hesaplara yatırılacak. Ayrıca memur emeklilerinin mayıs aylıkları da bugün ödenecek.

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Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

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Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

İKRAMİYELERDEN BİR KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.