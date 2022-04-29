Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.