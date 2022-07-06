HaberlerGaleriCanlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?
Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?
Altın fiyatları ne kadar? Dünkü işlem gününde 980 lira civarında işlem gören gram altın, 6 Temmuz'da 973 liradan başladı. Dolar kurundaki yükselişe paralel altın fiyatları değer kazanıyor. Dünya genelinde resesyon endişeleriyle altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Bu kapsamda canlı altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...