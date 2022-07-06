Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?

"TERCİHLER ŞU ANDA ÇİFTLERİN ZARAR ETMEMESİ YÖNÜNDE"

Eskişehir'de 15 yıldır kuyumculuk yapan Emre Öztürk, altın fiyatlarının artmasından dolayı düğün yapacak çiftlerin kararsız kaldığını dile getirdi. İşçilik maliyetlerinde de artış olduğunu vurgulayan Öztürk, "Altın fiyatlarının artması tabii ki piyasayı çok hızlı şekilde etkiledi. Özellikle düğün yapacak çiftlerin de bu konuda kararsız kaldığı aşikar. Çünkü fiyatların yükselmesi özellikle işçilik fiyatlarıyla beraber altının çok yüksek fiyatlara satılması demek.