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Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar? Dünkü işlem gününde 980 lira civarında işlem gören gram altın, 6 Temmuz'da 973 liradan başladı. Dolar kurundaki yükselişe paralel altın fiyatları değer kazanıyor. Dünya genelinde resesyon endişeleriyle altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Bu kapsamda canlı altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 10:35
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Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları, günün ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte gündemden düşmeyen altın fiyatları, dünya genelinde yaşanan enflasyona ilişkin belirsizlikler arasında dalgalı seyrediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL? İşte 6 Temmuz canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?

DÜĞÜN YAPACAK ÇİFTLERİN ALTIN TERCİHİ DEĞİŞTİ

Düğün yapacak çiftler, kolye ve bilezik gibi takılar yerine yatırıma yönelik altınlara yöneliyor. Düğün hazırlığında olan çiftlerin alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda yazın gelmesiyle birlikte hareketlilik başladı.

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Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?

Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle evlilik planı yapan çiftler, yatırım olarak daha değerli olan çeyrek, tam, ata altını gibi altınlara yöneliyor. Dünyaevine girmeye hazırlanan çiftlerin 'set' almak yerine sadece sette yer alan kolyeyi alabildiğini belirten kuyumcu Emre Öztürk, satın alınan ürünlerin adetlerinde değil gramajlarında azalma olduğunu belirtti.

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Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?

"TERCİHLER ŞU ANDA ÇİFTLERİN ZARAR ETMEMESİ YÖNÜNDE"

Eskişehir'de 15 yıldır kuyumculuk yapan Emre Öztürk, altın fiyatlarının artmasından dolayı düğün yapacak çiftlerin kararsız kaldığını dile getirdi. İşçilik maliyetlerinde de artış olduğunu vurgulayan Öztürk, "Altın fiyatlarının artması tabii ki piyasayı çok hızlı şekilde etkiledi. Özellikle düğün yapacak çiftlerin de bu konuda kararsız kaldığı aşikar. Çünkü fiyatların yükselmesi özellikle işçilik fiyatlarıyla beraber altının çok yüksek fiyatlara satılması demek.