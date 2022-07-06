06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor

EYT'de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor

EYT bekleye vatandaşlara müjdeli haberler peş peşe geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili açıklamaları sonrası gözler düzenlemenin hayata geçirileceği tarihe çevrildi. EYT için hazırlıklar başlarken üç formül ortaya çıktı. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.07.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 11:22
  • 1
  • 17
EYT’de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor

EYT son durum nedir? EYT'de uygulanacak formüller, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih konusunda araştırmalar sürüyor. Uzun süredir gündemde yer alan EYT ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Konu hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
EYT’de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "EYT masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesin. Türkiye'nin her sorunu bizim önümüzde bir sorun değil. Çalışıp bitirilmesi gereken bir proje olarak önümüzde duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan tüm dosyaları çözeceğiz. O da (EYT) önemli dosyalarımızdan birisi. Alternatif çözüm önerileri oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde." dedi.

  • 3
  • 17
EYT’de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor

EYT İÇİN 3 FORMÜL

Sabah'ta yer alan habere göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kurulacak komisyon çözüm ve model önerilerini değerlendirerek, "prim, yıl, yıpranmaya" dayalı formüller üzerinde çalışıyor. Birinci adım olarak; Sözleşmeli personelin kadro sorunu çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar Komisyonu kurulacak. Emeklilikte yaşı bekleyenler 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve hali hazırda emekli olamayanlardan oluşuyor.

  • 4
  • 17
EYT’de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor

Komisyon, bu tarihten önce çalışması olup emekli olmayan herkesin dâhil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerilerini değerlendirerek, "prim, yıl, yıpranmaya" dayalı formüller ortaya koyacak.

  • 5
  • 17
EYT’de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor

Primi yetmeyenler için "halk", vakıf, sandıklar aracılığıyla "iş emekliliği", aylığın belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan "kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik", süre tamamlanması gibi seçenekler değerlendirilecek.