EYT’de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "EYT masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesin. Türkiye'nin her sorunu bizim önümüzde bir sorun değil. Çalışıp bitirilmesi gereken bir proje olarak önümüzde duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan tüm dosyaları çözeceğiz. O da (EYT) önemli dosyalarımızdan birisi. Alternatif çözüm önerileri oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde." dedi.