HaberlerGaleriEYT'de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor
EYT'de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor
EYT bekleye vatandaşlara müjdeli haberler peş peşe geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili açıklamaları sonrası gözler düzenlemenin hayata geçirileceği tarihe çevrildi. EYT için hazırlıklar başlarken üç formül ortaya çıktı. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.07.2022 11:22Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 11:22