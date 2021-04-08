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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliler müjde! Bankaların promosyon yarışı kızıştı! 2550 - 2250 - 1600 - 1000- 500 TL'ye kadar ödeme... Emekliler müjde! Bankaların promosyon yarışı kızıştı! 2550 - 2250 - 1600 - 1000- 500 TL'ye kadar ödeme...
Milyonlarca emekli yeni yılda birçok kazanç elde edecek. Bayram ikramiyelerinin yanında, bankaların sunduğu promosyon ödemeleri de hesaplara geçecek. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından ikramiye ve promosyon ödemelerinde artış olup olmayacağı merak ediliyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın da arasında bulunduğu birçok banka 2021 promosyon ödeme ücretlerini güncelledi. İşte, 2550 - 2250 - 1600 - 1000- 500 TL'ye kadar ödeme...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 17:34
Emekliler müjde! Bankaların promosyon yarışı kızıştı! 2550 - 2250 - 1600 - 1000- 500 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. 2021 yılına ait promosyon ücretleri için detaylar merak ediliyor. Bankalar emeklilere ödeyeceği promosyon ücretlerini güncelledi. Emekliler alacakları ücretler ile ceplerini dolduracak. 3 yıllık taahhüt verilmesi durumunda ödemeler anında hesaplara yatıyor. Emekliler en yüksek promosyon ücretini veren bankayı sorgulamayı sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR YAPIKREDİ 1750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR Dev banka emekli vatandaşlar için harekete geçti. Promosyon ödemelerinde miktar yükseltildi. 1 Nisan itibarı ile başladı. Yeni emekli olanlar ya da maaşını YapıKredi'ye taşıyanlara 1750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekliler için uygulananan kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli. Herhangi bir ek koşul bulunmuyor. Bütün emekliler yararlanabiliyor.
1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanıyor ve tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.
ARKADAŞINI GETİRENE 150 TL ÖDEME Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarışta. Emeklilerin maaş müşterisi olmasını sağlamak için promosyon dışında çeşitli kampanyalar da düzenleniyor. Bunlardan bir yenisi ise Garanti BBVA tarafından hayata geçirildi.
Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 1.500 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca arkadaşını maaş müşterisi yapan emeklilere bir arkadaş için 150 TL ek ödeme yapılıyor. Sayı sınırı bulunmuyor. Emekli maaşını Garanti'ye taşıyanlardan EFT ve have ücreti de alınmıyor.