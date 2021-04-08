Emekliler müjde! Bankaların promosyon yarışı kızıştı! 2550 - 2250 - 1600 - 1000- 500 TL'ye kadar ödeme...

Milyonlarca emekli yeni yılda birçok kazanç elde edecek. Bayram ikramiyelerinin yanında, bankaların sunduğu promosyon ödemeleri de hesaplara geçecek. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından ikramiye ve promosyon ödemelerinde artış olup olmayacağı merak ediliyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın da arasında bulunduğu birçok banka 2021 promosyon ödeme ücretlerini güncelledi. İşte, 2550 - 2250 - 1600 - 1000- 500 TL'ye kadar ödeme...