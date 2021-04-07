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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 56 bin liraya kadar indirim! Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Opel, Toyota, Nissan... 56 bin liraya kadar indirim! Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Opel, Toyota, Nissan...
Araba almak isteyen vatandaşlara müjde geldi. Nisan ayı kampanyaları ile 56 bin liraya kadar indirim yapılıyor. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. Yeni yıl sonrasında araba almak veya arabasını değiştirmek isteyen vatandaşlar büyük otomotiv devlerinin kampanyalarını yakından takip ediyor. İşte, araba almak isteyenler için Nisan 2021 kampanyaları...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 22:47 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 22:47
Araba almak isteyenler Nisan ayı kampanyalarını sorguuyor. Araba, motor alacaklar için büyük fırsat. 56 bin liraya kadar indirim gerçekleşti. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. 2021 yılında sıfır otomobillerin üretiminin hızlanması sonrasında fiyatlarda değişiklik yaşanıyor. Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanyaları haberimizde derledik. İşte, Nisan 2021 araba kampanyaları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mart ayında Türkiye'de 100 bin adetlere yaklaşan araç satış rakamının ardından nisanda da hareketli günler yaşanacak. Kurlardaki yükseliş nedeniyle nisan ayında gelecek zamlardan endişelenen tüketiciler mart ayında alımlarını öne çektiler. Ancak nisanda da kampanyaların da etkisiyle satışların hareketli geçmesi bekleniyor. Aylık satış öngörüsü 80 binlerin üzerinde bulunuyor.
KİA'DAN 100 BİN TL DESTEK VAR Kia, nisan ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sunuyor. Picanto, Rio, Stonic, Ceed modelleri ve Sportage'ın Cool paket benzinli motor seçeneği için 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Hafif ticari araç kategorisindeki Bongo ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajına sahip. MİTSUBİSHİ'DEN SIFIR FAİZ
Japon marka Mitsubishi nisan ayında SpaceStar ve Eclipse Cross otomobillerde 80 bin TL kredi için 12 ay sıfır faiz avantajı sağlıyor. Mitsubishi SUV Outlander ve pick-up L200 için yüzde 100 bin TL kredi desteği sunan marka bu modellerde 12 ay vadeye yüzde 0.99 fırsatı sunmakta.
VW CRAFTER'DA BAHAR İNDİRİMİ Volkswagen Ticari Araç, C-D segmentinde yer alan modeli Crafter'ın Okul ve Servis versiyonlarına özel indirim fırsatını sunuyor. Crafter model ailesinin tüm üyelerinin dahil olduğu kampanyada, Crafter Servis modeli 342 bin 500 TL'den ve Crafter Okul modeli ise 371 bin 500 TL'den başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatlarıyla satın alınabiliyor.