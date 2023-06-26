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Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis yolunda... Torba yasada neler var? A Haber'de anlattı

Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis yolunda... Torba yasada neler var? A Haber'de anlattı

Haziran enflasyon rakamı ile 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Torba yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkacak. Torba yasada neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 09:58
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Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis yolunda... Torba yasada neler var? A Haber’de anlattı

Meclis bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis yolunda... Torba yasada neler var? A Haber’de anlattı

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emeklilere yapılacak zam, işverene verilecek 500 liralık destek gibi, önemli konular gündemde olacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis yolunda... Torba yasada neler var? A Haber’de anlattı

Ve hemen ardından Meclis'e kapsamı çok daha geniş ikinci bir torba yasa gelecek. Torba yasada neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis yolunda... Torba yasada neler var? A Haber’de anlattı

İLK PAKETTE NELER VAR?

İki torba yasadan bahsediyoruz. Birincisi temmuzun 5'inden sonra hemen gelmesi gerekiyor çünkü temmuzda maaşlar zamlı olarak ödenecek.

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Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis yolunda... Torba yasada neler var? A Haber’de anlattı

5-6 maddelik bir torba olacak. Orada önce memurların taban maaşının 22 bin TL'ye çıkartılması meselesi olacak.