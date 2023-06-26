Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis yolunda... Torba yasada neler var? A Haber'de anlattı

Haziran enflasyon rakamı ile 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Torba yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkacak. Torba yasada neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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