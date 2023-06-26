Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023? 1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verileceği söylenen bayram harçlığı ile ilgili çalışmaların devam ettiği iddia ediliyor. Ancak ikramiye ile ilgili henüz resmi bir bilgi yok.