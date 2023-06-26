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Haberler Galeri Zamlı asgari ücret ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? Asgari ücret günlük net tutarı ne kadar, kaç TL oldu?

Zamlı asgari ücret ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? Asgari ücret günlük net tutarı ne kadar, kaç TL oldu?

"Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre; 2023 asgari ücret brüt 13.415, net 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Şimdi ise zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Peki asgari ücret ne zaman, ayın kaçında ödenecek? İşte, zamlı günlük net, brüt, günlük, saatlik, haftalık asgari ücreti tutarı 2023!

Giriş Tarihi: 26.06.2023 12:55
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Zamlı asgari ücret ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? Asgari ücret günlük net tutarı ne kadar, kaç TL oldu?

"Zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatar?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 2023 asgari ücrette Temmuz ara zammı belli oldu. Yeni asgari ücret brüt 13.415, net 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Peki 2023 zamlı günlük net, brüt, günlük, saatlik, haftalık asgari ücret kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı asgari ücret ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? Asgari ücret günlük net tutarı ne kadar, kaç TL oldu?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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Zamlı asgari ücret ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? Asgari ücret günlük net tutarı ne kadar, kaç TL oldu?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret hakkında Twitter'da paylaşım yaptı.

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Zamlı asgari ücret ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? Asgari ücret günlük net tutarı ne kadar, kaç TL oldu?

Başkan Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

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Zamlı asgari ücret ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? Asgari ücret günlük net tutarı ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.