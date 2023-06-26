Zamlı asgari ücret ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? Asgari ücret günlük net tutarı ne kadar, kaç TL oldu?

"Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre; 2023 asgari ücret brüt 13.415, net 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Şimdi ise zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Peki asgari ücret ne zaman, ayın kaçında ödenecek? İşte, zamlı günlük net, brüt, günlük, saatlik, haftalık asgari ücreti tutarı 2023!