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Haberler Galeri 3600 ek göstergede son viraj! 530.000 sözleşmeliye son dakika kadro müjdesi geliyor! Tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği

3600 ek göstergede son viraj! 530.000 sözleşmeliye son dakika kadro müjdesi geliyor! Tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği

Kamuda 530 bin memurun talepleri neticesinde görüşmelerde son aşamaya gelindi. Kadro, ücret, tayin ve görevde yükselme sorunu çözüme kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro çalışmaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Vedat Bilgin, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce çalışanın yaşadığı mağduriyet de son bulacak. Konunun çözüme bağlanmasının ardından 39 ayrı statü nedeniyle sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik sona erecek. İşte, sözleşmeliye kadro için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2022 21:49 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 21:50
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3600 ek göstergede son viraj! 530.000 sözleşmeliye son dakika kadro müjdesi geliyor! Tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği

530 bin sözleşmeli memura müjde... Ek göstergede son rötuşa gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kamuda 39 ayrı statü nedeniyle sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik sona erecek, eş durumundan tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı verilecek. Konu hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, sözleşmeli personele kadro hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek göstergede son viraj! 530.000 sözleşmeliye son dakika kadro müjdesi geliyor! Tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda 10 Mayıs'ta yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında sözleşmeli personele yönelik çalışma da ortaya konulacak. Geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle gündeme gelen sözleşmeli personelin kadroya alınması ile birçok sorun da çözülmüş olacak.

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3600 ek göstergede son viraj! 530.000 sözleşmeliye son dakika kadro müjdesi geliyor! Tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyelerde sözleşmeli 39 ayrı statü bulunuyor. Yapılan çalışmayla sözleşmeli statüler sadeleştirilecek. Mevcut durumda evli öğretmen çiftten biri sözleşmeliyle eş durumundan tayin hakkı bulunmuyor.

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3600 ek göstergede son viraj! 530.000 sözleşmeliye son dakika kadro müjdesi geliyor! Tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği

Sözleşmeli öğretmenin tayin talebi üç yıl sonra kabul ediliyor. Memur-Sen sözleşmeli memurların sosyal haklarının normal memurlarla eşitlenmesini istiyor.

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3600 ek göstergede son viraj! 530.000 sözleşmeliye son dakika kadro müjdesi geliyor! Tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği

"DEVLET İŞİ MEMUR ELİYLE YÜRÜTÜLÜR"

Sözleşmeli memurlar, 657 sayılı yasada "devlet işleri memur eliyle yürütülür" hükmü nedeniyle ne kadar tecrübeli olursa olsun, uzun yıllar görev yapsa da imza yetkisi kullanamıyor.