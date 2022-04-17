3600 ek göstergede son viraj! 530.000 sözleşmeliye son dakika kadro müjdesi geliyor! Tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği

Kamuda 530 bin memurun talepleri neticesinde görüşmelerde son aşamaya gelindi. Kadro, ücret, tayin ve görevde yükselme sorunu çözüme kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro çalışmaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Vedat Bilgin, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce çalışanın yaşadığı mağduriyet de son bulacak. Konunun çözüme bağlanmasının ardından 39 ayrı statü nedeniyle sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik sona erecek. İşte, sözleşmeliye kadro için son gelişmeler...