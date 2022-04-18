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Haberler Galeri İŞKUR 100 bin işçi ilanı son dakika: 📣 2022 İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

İŞKUR 100 bin işçi ilanı son dakika: 📣 2022 İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

İŞKUR tarafından son dakika işçi ilanı gelmeye devam ediyor. Nisan ayı itibarıyla binlerce ilanın bulunduğu kadrolara 100 binden fazla işçi alınacak. Beden işçisi (inşaat, taşıma, temizlik vb.), muhasebeci, şoför, özel güvenlik görevlisi gibi birçok kadroya yapılaak işçi alımı ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2022 İŞKUR işçi alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR başvuru şartları nelerdir? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:48
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İŞKUR 100 bin işçi ilanı son dakika: 📣 2022 İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Son dakika... İŞKUR 100 bin işçi ilanı yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan iş ilanları rağbet görmeye devam ediyor. Birçok kadroya yapılacak işçi alımı ilanları yayımlanırken en fazla hangi meslek grubunda açık olduğu da belli oldu. İşçi alımı ilanları ve başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 İŞKUR işçi alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 100 bin işçi ilanı son dakika: 📣 2022 İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

İŞKUR İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR tarafından birçok branşta gerçekleştirilecek işçi alımları için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İlgili kadrolara başvuru yapmak isteyen vatandaşların, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden "Meslek" alanına başvuru yapılmak isteyen meslek grubunu yazması yeterli olacak. İlan araması yapıldıktan sonra güncel ilanlar karşınıza çıkacak. İŞKUR üye girişi yaparak buradan güncel ilanları görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

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İŞKUR 100 bin işçi ilanı son dakika: 📣 2022 İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

NİSAN AYI İŞKUR İŞ İLANLARI

Hizmet sektörlerinde sezonun açılması ile birlikte eleman arayışı hız kazandı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek alımlarda yaklaşık 20 bin beden işçisi alınacak.

İşte en çok alım yapacak kadrolar:

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İŞKUR 100 bin işçi ilanı son dakika: 📣 2022 İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Beden işçisi (inşaat, taşıma, temizlik vb.): 19.443

Muhasebeci (ön muhasebe, meslek elemanı vb.): 2.053

Turizm ve otelcilik elemanı: 1.644

Şoför (yük taşıma, tır, çekici): 1.387

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İŞKUR 100 bin işçi ilanı son dakika: 📣 2022 İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Özel güvenlik görevlisi (silahsı): 1.213

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 1.107

CNC tezgahı operatörü (torna, freze): 1.087

Paketleme işçisi: 1.049