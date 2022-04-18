18 Nisan 2022, Pazartesi
İŞKUR 100 bin işçi ilanı son dakika: 📣 2022 İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar
İŞKUR tarafından son dakika işçi ilanı gelmeye devam ediyor. Nisan ayı itibarıyla binlerce ilanın bulunduğu kadrolara 100 binden fazla işçi alınacak. Beden işçisi (inşaat, taşıma, temizlik vb.), muhasebeci, şoför, özel güvenlik görevlisi gibi birçok kadroya yapılaak işçi alımı ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2022 İŞKUR işçi alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR başvuru şartları nelerdir? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:48
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