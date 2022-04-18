İŞKUR 100 bin işçi ilanı son dakika: 📣 2022 İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Son dakika... İŞKUR 100 bin işçi ilanı yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan iş ilanları rağbet görmeye devam ediyor. Birçok kadroya yapılacak işçi alımı ilanları yayımlanırken en fazla hangi meslek grubunda açık olduğu da belli oldu. İşçi alımı ilanları ve başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 İŞKUR işçi alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...