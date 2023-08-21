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Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ne zaman yürürlüğe girecek? Kimler 1'inci derece kademeye çıkabilir?

Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ne zaman yürürlüğe girecek? Kimler 1'inci derece kademeye çıkabilir?

Milyonların gözü 3600 ek göstergede. Memurları kapsayan 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Kimler 1'inci derece kademeye çıkabilir? MYO mezunları çıkabilir mi? İlkokul, ortaokul ve lise mezunları 1'inci dereceye çıkabilir mi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber canlı yayınında ayrıntıları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.08.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 10:40
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Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ne zaman yürürlüğe girecek? Kimler 1’inci derece kademeye çıkabilir?

Milyonlarca kamu çalışanı, memur ve memur emeklisi, 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda büyük bir heyecan içerisinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ne zaman yürürlüğe girecek? Kimler 1’inci derece kademeye çıkabilir?

Peki 1'inci derece kademeye çıkan memurları ilgilendiren 3600 ek gösterge ne zaman devreye girecek? 1'inci kademeye çıkmak için neler gerekiyor? Hangi memurlar bu kademeye erişebilir?

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Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ne zaman yürürlüğe girecek? Kimler 1’inci derece kademeye çıkabilir?

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber canlı yayınında ayrıntıları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ne zaman yürürlüğe girecek? Kimler 1’inci derece kademeye çıkabilir?

Ek gösterge 1'inci dereceye çıkan memurları ilgilendiren bir konu. Gerek maaşlarında gerek emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında bir fark oluşturuyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ne zaman yürürlüğe girecek? Kimler 1’inci derece kademeye çıkabilir?

KİMLER 1. DERECEYE ÇIKABİLİR?

İlkokul mezunu memurlar 15/1'den başlayarak maksimum 7. dereceye çıkabilirler.