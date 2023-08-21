21 Ağustos 2023, Pazartesi
Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ne zaman yürürlüğe girecek? Kimler 1'inci derece kademeye çıkabilir?
Milyonların gözü 3600 ek göstergede. Memurları kapsayan 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Kimler 1'inci derece kademeye çıkabilir? MYO mezunları çıkabilir mi? İlkokul, ortaokul ve lise mezunları 1'inci dereceye çıkabilir mi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber canlı yayınında ayrıntıları anlattı.
Giriş Tarihi: 21.08.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 10:40
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