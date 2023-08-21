"Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle genç nüfus tarafından yakından takip edilen vergisiz cep telefonu satışı hakkındaki gelişmeler, büyük bir ilgiyle bekleniyor. Öğrencilere yönelik vergisiz cep telefonu kampanyası, 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'nin seçim beyannamesi içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki, Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...