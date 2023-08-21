21 Ağustos 2023, Pazartesi
Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...
"Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yapılacak düzenlemeyle bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin alacağı cep telefonunda Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti ÖTV ve KDV alınmayacak. Peki, Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...
Giriş Tarihi: 21.08.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 10:17
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