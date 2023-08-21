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Haberler Galeri Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...

Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...

"Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yapılacak düzenlemeyle bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin alacağı cep telefonunda Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti ÖTV ve KDV alınmayacak. Peki, Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 10:17
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Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...

"Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle genç nüfus tarafından yakından takip edilen vergisiz cep telefonu satışı hakkındaki gelişmeler, büyük bir ilgiyle bekleniyor. Öğrencilere yönelik vergisiz cep telefonu kampanyası, 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'nin seçim beyannamesi içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki, Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ilgili bakanlara gençlere verilen vaatler ile ilgili çalışma yapılması ve en kısa sürede hayata geçirilmesi talimatını verdi.

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Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...

Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmalar başladı. Vaatlerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapıldı.

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Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...

ÜCRETSİZ İNTERNET VE BİLGİSAYAR

Toplantıda, gençlere 10GB ücretsiz internet, bir defaya mahsus olmak üzere yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına vergi muafiyeti sağlanması konusu da tartışıldı.

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Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...

Ekonomi ile ilgili alınan önlemlere de dikkat çekilerek "Vergi muafiyeti konusunun sadece üniversite öğrencilerini kapsaması, açık öğretimdekilerin kapsam dışı tutulması" önerildi. Bakan Şimşek de bu öneriye sıcak baktı.